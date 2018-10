Påfuglene er snart på plads

Tre påfugle på rad og række i deres nye hjem på Rosendal byggelegeplads efter deres springtur. To mangler stadig, hvoraf den ene er helt forsvundet. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Flugtforsøg Tre af de flygtede påfugle fra Rosendal er tilbage i folden. Den fjerde er der styr på og den femte er forsvundet.

Af Ulrich Wolf

Som nogen måske kan huske, stak fem påfugle af kort efter ankomsten til Rosendal byggelegeplads i Egebjerg i sommer. Det afstedkom en større eftersøgning af de bortfløjne fugle og en større aktion i Digterparken fik indfanget en af fuglene.

Nu er der gået flere måneder og status på eftersøgningen af de forsvundne fugle er ganske god.

Tre påfugle er indfanget og går rundt og hygger sig i folden på Rosendal. En af fuglene bor stadig i tre haver i Værløse og har været forsøgt indfanget flere gange, men hidtil uden held. Den sidste er helt forsvundet og ingen aner, hvor den er.

»De tre går og hygger sig herude hos os. Den ene boede i et længere stykke tid ved KMD i Ballerup, hvor vi ad flere omgange havde Falck og brandvæsenet ude for at fange den. Men det var den ikke meget for. Til sidst fik medarbejderne, som også synes det var vældig sjovt at have den påfugl gående rundt i atriet, fanget den i rygeskuret og så kunne vi få fat i den,« siger Jens Ole Hoppe, leder af Rosendal.

Der mangler altså stadig to påfugle, men den ene er der ’snor’ i.

»Den har i et stykke tid boet i tre haver i Værløse, og vi har flere gange været derude for at fange den. Men den flyver simpelthen fra tag til trætop, så det er meget svært. Men beboerne derude holde øje med den og de har lovet, at de nok skal finde en måde at fange den på. Den sidste påfugl er helt væk. Vi ved ikke hvor den er. Den kan være fløjet langt væk, den kan gemme sig eller være blevet spist af et andet dyr. Men fire ud af fem har vi altså styr på,« siger Jens Ole Hoppe, som fortæller, at påfuglene har givet Rosendal noget af et opmærksomhedsboost.

»Jeg har aldrig prøvet, at vi har fået så meget opmærksomhed som i denne sommer. Men det har været meget sjovt. Ungerne elsker påfuglene og rigtig mange har set artiklerne og fulgt med i sagen. Så det har vi jo synes har været vældig positivt,« siger Jens Ole Hoppe, som fortæller, at de indfangne påfugle om kort tid får besøg af dyrlægen, der skal stække deres vinger, så de ikke igen kan flyve på eventyr i omgivelserne.