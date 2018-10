Pengeregn fra kræmmerfesten

De foreninger, der hjælper til ved Ballerup Kræmmerfestival, får udbetalt et eventuelt overskud - svarende til det antal timer, de har lagt i arbejdet. I år var der hele 302.000 kroner til fordeling mellem de 16 foreninger. Her et lille udpluk af glade modtagere. Foto: Foto: Flemming Schiller

Uddeling Ballerup kræmmerfestival fik et pænt overskud i år. Torsdag aften delte de rundhåndet ud af pengene til de frivillige foreninger og klubber.

Af Ulrich Wolf

Ballerup Kræmmerfestival er en meget populær, lokal tradition, der næsten altid er garant for en god oplevelse. Men der er ingen kræmmerfest uden de mange frivillige, der hvert år lægger massevis af timer i at få kræmmerfesten til at fungere.

Derfor deler folkene bag festen hvert år penge ud til de frivillige, hvis der vel at mærke er stort nok overskud.

Det var der i år, hvor det forrygende sommervejr lokkede i omegnen af 33.000 mennesker gennem tælleapparatet i de tre dage festen varede. Det genererede et overskud på 380.000.

Torsdag aften blev alle de mange checks overrakt til foreninger og andre legatmodtagere ved en festlig reception i Atriet på Ballerup Rådhus.

De 302.008 kroner blev uddelt til de foreninger, der har lagt timer i at arbejde på Ballerup Kræmmerfestival, mens 78.000 kroner blev fordelt som legater.

Uddelingen glæder formanden for Ballerup Kræmmerestival, Morten Løgager.

En fornøjelse

»I år var der mere end 300.000 kroner i overskud og det er ganske enkelt en fornøjelse at stå og dele de penge ud til de frivillige. Der har været et par gange, hvor vi ikke har haft nok til at dele ud af, men i år var et generelt godt år. Det betyder meget for os, at de mange timer, som de frivillige foreninger og klubbers repræsentanter lægger i at få festivalen til at fungere, bliver belønnet. Vi uddelte eksempelvis ikke penge sidste år, hvor BSF havde frivillige med.

De var så ikke med i år, men fik alligevel penge for deres indsats sidste år. På den måde påskønner vi den indsats, som de gør,« siger Morten Løgager, som glæder sig over kræmmerfestivalens ry som en lokal tradition, som man giver sig tid til.

»Men vi er også meget vejrafhængige. Sidste var det meget regnfuldt og i år var det den bedste sommer, vi kunne forestille os, så det er klart noget, der påvirker overskuddet,« siger Morten Løgager, som også glæder sig over, at kræmmerne anser Ballerup Kræmmerfestival for at være et godt sted at komme.

»Vores grundstamme økonomisk er jo kræmmerne, og hvis de har det godt, så har vi det også godt, for så kommer de igen. Og vores indtryk er, at 2018 har været et godt år for alle parter,« siger Morten Løgager. Han har dog hørt på lidt kritik for musikudbuddet i år.

Kritik for musikken

»Der er nogen som har kritiseret musikken for at have været lidt slap i år. Jeg og min kone havde det ganske hyggeligt med musikken, men jeg vil da godt sige, at vi måske ikke har været det bedste år rent musikalsk. Det handler meget om pris. Vi er i sidste ende en kræmmerfest og ikke en musikfest som Roskilde eller Tinderbox, der kan bruge pengene til de store navne. Men vi skal genopfinde sig selv hvert år, så folk bliver ved med at komme. Og derfor er det også vigtigt, at vi kan påskønne de frivillige, som hvert år gør det hele muligt,« siger Morten Løgager, som i øvrigt glæder sig over, at man for første gang har uddelt penge til de ’foreningsløse, som altså ikke kommer fra en forening eller klub, men som bare kommer for at være yde en indsats og have det rart med de andre.