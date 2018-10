Musisk Samråd fejrer 40 år

Sidste år gav Kirsten Sørensen stafetten videre til Bjarne Aaberg efter 39 år som formand i Musisk Samråd. Foto: Arkivfoto: Flemming Schiller

jubilæum På lørdag holder Musisk Samråd i Ballerup en stor fest for at fejre sine 40 år som musikalsk samlingspunkt for hele kommunen.

Musisk Samråd i Ballerup har i 40 år været omdrejningspunktet for kulturen i Ballerup. Siden Kirsten Sørensen og Jørgen Artby den 3. oktober 1978 var foregangsmænd for stiftelse af foreningen, som ”paraply” for de fleste musik-, kor- og dansegrupper i kommunen, har rigtig mange frivillige ildsjæle været med til at gøre Ballerup til en fantastisk forstadskommune fyldt med musik, sang, dans og teater.

Det var Kirstens passion for teater og Jørgens passion for musik, der bragte dem sammen, og alle Ballerup Festivalerne i Damgårdsparken var dengang omdrejningspunktet for at samle kulturen under én ”paraply”, som kunne være kulturens talerør overfor politikerne.

Formålet har i alle årene været at formidle og fremme kulturelle aktiviteter i kommunen. Samrådet blander sig ikke i de enkelte foreningers aktiviteter, men fungerer som kontaktorgan til myndighederne i fælles anliggender og sørger for information foreningerne imellem og udadtil i forbindelse med arrangementer.

Mere liv i byen

Især når Ballerup Musikfest i ulige år står for døren, er der stor aktivitet i Samrådet. Mange af medlemsforeningerne deltager i Musikfesten. Endvidere har Musisk Samråd sammen med Centrumgadens handelsforening vundet en del af Borgermillionen 2018, som blev benyttet til opsætning af seks kæmpeparasoller, tre salgshytter og en scene på Kirketorvet.

En lille projektgruppe ”Musik og Dans på Kirketorvet” under Musisk Samråd med deltagere fra Lautrupgaard Musikfabrik, Ballerup Jazzklub, Ballerup Senioridræt og Ballerup Motion stod for gennemførelsen af de 18 arrangementer hen over sommeren, hvor flere af Musisk Samråds medlemmer og underholdt borgerne, der kunne sidde i god skygge under parasollerne og nyde musikken eller dansen på Kirketorvet.

Tiltaget har uden tvivl givet Ballerup bymidte endnu bedre forhold for kulturelle aktiviteter.

Festdag fuld af musik

70 foreninger er i dag medlemmer af Musisk Samråd, hvis formand gennem 39 år har været Kirsten Sørensen. I 2017 takkede Kirsten af og overdrog formandskabet til Bjarne Aaberg.

Jubilæet fejres med et stort åbent hus-arrangement lørdag den 6. oktober klokken 15 til 23 i spillestedet Baghuset, som Musisk Samråd i 1984 var med til at få indrettet som kulturhus.

Jubilæumsdagen bliver naturligvis en dag med meget musik og sang fra nogle af Musisk Samråds medlemmer: Ballerup Brass Ensemble, Sebastian Dahl, Tom Skovgaard, Byrlund, koret VoiceZone, bandet Time Out og bandet Soul Survivors. Baren holder naturligvis åbent, og det vil senere på dagen også være muligt at få lidt mad, så man ikke behøver at forlade den gode underholdning.

I anledning af jubilæet koster det ikke noget at komme ind i Baghuset og alle er velkomne. Det fulde program for dagen kan ses på www.BaghusetBallerup.dk og på www.facebook.com/MusiskSamraadBallerup.