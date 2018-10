Støberiets bekymrede brugere

Debat I Støberiet er der uro på grund af mulig lokaleflytning. Vi brugere er fyldt af bekymring som vi ’’læsser af’’ overfor personalet, som vi er nødt til at dele vores bekymringer med. Og vi ved godt at personalet ingen indflydelse har, fordi politikerne har ansvaret.

Af Kurt Storbank Hansen, Bruger i Støberiet

I politikere har tidligere lovet os ’’guld og grønne skove’’, at I ikke ville ramme os, og at vi kunne få egnede lokaler. I kører os rundt i en karrusel, og vi falder bare af.

Min angst er blevet større, og jeg føler mig utryg. Vi brugere venter og får ikke noget at vide. Der sker ikke noget. Det bliver kun til snak. Derfor er vi utrygge og føler os som kastebolde.

Når I politikere laver budgetter, så bør I tænke langsigtet. I har ansvaret for de beslutninger I tager, og de konsekvenser det har. At I har overforbrugt og budgetteret forkert, skal ikke bare gå ud over os, der er psykisk sårbare. Vi er også mennesker. Jeres forkerte budget og overforbrug, skal I selv stå til ansvar for. Vi brugere skal ikke betale prisen for jeres forkerte beslutninger, for eksempel tvungen sammenlægning af Støberiet (som er et aktivitetshus for psykisk sårbare) og Brydehusets behandlingscenter.

Vi er mennesker som alle andre, men har en øget psykisk sårbarhed. Vi håber, at læserne har en holdning og ønsker gerne at andre kommenterer dette indlæg i debatten. Det er vores hverdag der bliver revet i stykker.