Svar om ældretandplejen

Debat Kære Hanne og Ole Pedersen og kære Birte Kramhøft. Tak for jeres indlæg om lukningen af den kommunale del af Ældretandplejen, som blev bragt i sidste uge.

Af Lolan Marianne Ottesen (A), Formand for Social- og Sundhedsudvalget

Ældretandplejen begyndte i 1987, og den er flere gange blevet ændret undervejs. Ballerup Kommune driver Ældretandplejen sammen med Børnetandplejen, og det koster godt 2 millioner kroner ekstra om året. Brugerne af tandplejen betaler en pris, der svarer til den pris, man betaler hos en privatpraktiserende tandlæge, men alligevel dækker det desværre ikke de udgifter, som kommunen har.

Alle ældre i Ballerup Kommune har modtaget et brev, når de er fyldt 67 år, med tilbud om at de kunne tilmelde sig den kommunale del af Ældretandplejen. På trods af dette vælger de fleste at beholde deres nuværende privatpraktiserende tandlæge, og vi har derfor oplevet en støt faldende tilgang af ældre patienter gennem de senere år. Derfor er det besluttet, at den kommunale del af Ældretandplejen ophører pr. 30. juni næste år.

Jeg vil i den forbindelse gerne beklage dybt for håndteringen i forhold til at give brugerne besked om udfasning af Ældretandplejen. Udfasningen påbegyndes – måske lidt overraskende for os alle – allerede nu for at sikre den bedst mulige overgang til de privatpraktiserende tandlæger.

Det er vigtigt for os, at ingen patienter oplever at få delt et behandlingsforløb mellem den kommunale og den private tandlæge. Vi færdigbehandler naturligvis de ældre patienter, der er i gang med en længerevarende behandling, og akutte tandbehandlinger, der ikke kan udskydes, tager vi os ligeledes af indtil ophøret i forsommeren 2019. Det glæder mig at, I har været meget tilfredse med jeres tid som patienter i Ældretandplejen på kommunens tandklinikker.

Jeg ved, at Tandplejen vil hjælpe jer godt videre til en ny privatpraktiserende