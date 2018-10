Instruktører fra Region Hovedstadens Akutberedskab står klar til at lære folk om genoplivning og brug af hjertestartere. Foto: pr-foto

livredning Tre ud af fire hjertestop finder sted i private hjem – og som pårørende kan man gøre en kæmpe forskel.

Af Mia Thomsen

Tag familien med til Hjertestarterdagen tirsdag den 16. oktober og lær at redde liv. I Ballerup Centret står instruktører fra Region Hovedstadens Akutberedskab klar til at vise, hvordan man yder genoplivning og bruger en hjertestarter. De er på Centertorvet fra klokken 12 til 18.

Instruktørerne vil demonstrere hjertemassage og kunstigt åndedræt, og man kan selvfølgelig selv prøve på en genoplivningsdukke. Instruktørerne fortæller også om nyttige redskaber til at redde liv så som app’en 1-1-2.

»Vi glæder os til at møde en masse mennesker i Ballerup Centret og give dem mulighed for at øve sig i at redde liv med hjertelungeredning. Hvis du pludselig bliver nærmeste vidne til en person, der falder om med hjertestop, skal du ringe 1-1-2. Så bliver du guidet til, hvad du skal gøre, indtil den professionelle hjælp når frem. Det er lettere at hjælpe med hjertemassage og kunstigt åndedræt, hvis du har øvet dig et par gange. Det hjælper vi med til Hjertestarterdagen,« fortæller Linda Hammervig, der er sundhedsfaglig visitator ved 1-1-2 akutmedicinsk koordinering på vagtcentralen i Ballerup.

I Danmark falder omkring 4.000 personer hvert år om med hjertestop uden for hospitalerne. Det svarer til cirka 11 personer om dagen. I 68 procent af tilfældene træder vidner til med genoplivning, og overlevelsen efter hjertestop uden for hospital er i dag cirka 10 procent, oplyser Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden, som står bag Hjertestarterdagen.