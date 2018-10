Mand fængslet efter knivdrab i Måløv

Politi og redning var tilstede i Måløv mandag i sidste uge, da tumult i en lejlighed endte med knivdrab. Foto: Mathias Øgendal

politi Efter sidste uges knivdrab i Eskebjerggård er lejlighedens mandlige beboer blevet varetægtsfængslet i fire uger sigtet for drab.

Af Ulrich Wolf

En mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger efter et knivstikkeri mandag aften i Måløv. Manden er sigtet for mandag aften at have dræbt en 31-årig mand efter tumult i en lejlighed i Eskebjerggård i Måløv.

Københavns Vestegns Politi fik mandag anmeldelse om at der var tumult i lejligheden og de rykkede ud og fandt den 31-årige ramt af knivstik. Han havde været i slagsmål med beboeren i lejligheden. Ifølge politiet var den nu dræbte 31-årige trængt ind i lejligheden og beboerne var angiveligt nogen, han kendte.

Det kom til slagsmål mellem dem og det endte altså med, at den 31-årige indtrænger, blev ramt af knivstik afgik ved døden.

Den mandlige beboer nægter sig skyldig, men er altså nu varetægtsfængslet og sigtet for drab.