Stærekasser ved Måløv smadret

Blot fire dage var de nye stærekasser ved Måløv i gang, inden glasset blev forsøgt smadret. Men Vejdirektoratet udskifter glasset og lade sig ikke påvirke af hærværket, som man mener er ’spontant’. Foto: Flemming Schiller

hærværk Fire dage fik de permanente fartkontroller ved Måløv lov til at være i funktion, inden de blev smadret af ukendte gerningsmænd her i weekenden.

Af Ulrich Wolf

Det er kun en lille uge siden, at de permanente fartkontroller, de såkaldte ’stærekasser’ blev taget i brug. Efter at have stået ubenyttede hen i flere måneder, så blev de taget i brug tirsdag i sidste uge. Og allerede lørdag var glasset foran kameralinserne smadret.

Dermed følger hærværket i kølvandet på en lignende episode i Albertslund, hvor stærekasserne på Roskildevej var blevet smadret på lignende vis.

Hærværket på stærekasserne i Albertslund var blevet filmet og delt på sociale medier, hvor gerningsmændene slår med en jernstang på glasset.

Det er endnu uvist, hvem der står bag hærværket i Måløv og om det er inspireret af episoden på Roskildevej, men det er under alle omstændigheder en sag, som politiet tager alvorligt.

Fortsætter ufortrødent

Stærekasserne er et pilotprojekt, der skal evalueres igen i 2021 og i en rapporet udgivet af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet regner man med, at brugen af stærekasser ’vil medføre øgede udgifter til udbedring af stærekasserne efter hærværk’.

»Det kommer desværre ikke bag på os, at det her sker. Men vi udskifter glasset og fortsætter ufortrødent. Vi har set det andre steder og med tiden så aftager hærværket,« siger Marianne Foldberg Steffensen, afdelingschef i Vejdirektoratet. Hun tror, at hærværket i Måløv er mere ’spontant’ end det i Albertslund, hvor der mere var tale om et ’statement’.

I Sverige har man også permanente stærekasser, men de er placeret meget højere. Det kan man ikke i Danmark, fordi kameraerne er importeret direkte fra de gamle ATK-vogne, der kun kan tage billeder fra den ene vinkel.

»Vi evaluerer efter perioden og ser, hvilke løsninger der er bedst. Der er også hærværk i Sverige, det er bare lidt mere besværligt, men hvis folk vil øve hærværk, så kan de gøre det. Men vi fortsætter som sagt med at udskifte glasset,« siger Marianne Foldberg Steffensen.

Der er ingen spor af hvem, der har begået hærværket, men politiet efterforsker sagen.