Lyserød lørdag med Omar Marzouk

Komikeren Omar Marzouk fungerede som auktionarius Ballerup Centret i anledning af Lyserød Lørdag. Foto: Flemming Schiller

Centertorvet var i anledning af Lyserød Lørdag omdannet til auktionshus, hvor en række varer var under hammeren. Penge gik til det gode formål og hammer blev svinget af komikeren Omar Marzouk.

Af Mia Thomsen

»Første – anden – tredje – solgt til herren der, som elsker at gå i damesko.«

Sådan lød det blandt andet på centertovet i Ballerup Centret lørdag middag, da komikeren Omar Marzouk fungerede som auktionarius i anledning af Lyserød Lørdag. Her havde en række af centrets butikker sat varer på højkant, som alle kunne byde på. Højeste bud fik varen og pengene gik direkte til bekæmpelse af brystkræft.

Det var et koncept, som mange kunne lide, for rigtig mange havde sat sig på stolene foran auktionarius-podiet, der naturligvis var pyntet med lyserøde balloner og boa-fjer.

Varerne gik som varmt brød og der var alt fra små 50-kroners nipsting, tøj, briller og cremer til en grill til over 1000 kroner. Der blev budt flittigt og der var slet ikke stole nok. Mange havde taget opstilling i udkanten af torvet for at kigge med eller byde på nogle af de attraktive varer, som indehaverren efterfølgende hentede oppe ved podiet.

Liv i centret

Varerne blev ofte sat under hammeren med en sjov kommentar, eller et humoristisk tvist, og der blev både klappet og grinet, da Omar Marzouk gav den som den sjove mand, der samtidig sørgede for, at auktionen gik som den skulle.

Men det var ikke bare torvet, der sydede af liv denne lørdag. Resten af centret var fyldt godt op med folk, der handlede, kiggede og hyggede sig, selvom udsmykningen var mest udtalt omkring netop torvet.

Lyserød Lørdag så ud til at være et tilløbsstykke, ikke bare for dem, som ville byde på en vare og måske give penge til det gode formål, men også for alle andre, der bare ville bruge nogle shopping-timer i det lokale center.

Fotos: Flemming Schiller