OL-guld til Stephanie fra Ballerup Skytteforening

God grund til kæmpe jubel. 18-årige Stephanie Grundsøe sikrede sig OL-guldet med et sidste, smukt placeret, vinderskud. Foto: Privatfoto

skydning Den 18-årige sportsskytte Stephanie Grundsøe fra Ballerup Skytteforening her netop vundet guld ved Youth Olympic Games 2018 i Buenos Aires.

Af Redaktionen

Efter en nervepirrende finale i 10m med luftriffel 60 skud kunne Stephanie Grundsøe træde op på medaljeskamlens øverste trin, da hun som den første danske skytte nogensinde vandt en medalje ved et Ungdoms-OL.

Stephanie Grundsøe skød i indledende femtebedste resultat, 624,3 point, og det gav hende en plads i finalen i Buenos Aires.

Her lagde hun stærkt fra land, og danskeren var med i top tre hele vejen. Inden medaljerne skulle fordeles lagde hun sig helt i spidsen af konkurrencen, men efter to 9’ere dumpede hun ned på andenpladsen inden det sidste skud – 0,6 point efter Mehuli Ghosh fra Indien.

Heldigvis formåede Stephanie Grundsøe at holde hovedet koldt, og med en 10.4’er mod inderens 9.1’er var guldet hjemme til den danske juniorskytte, der kunne løfte armene og riflen over hovedet.

“Jeg er bare mega stolt over og glad for min præstation. Jeg havde egentlig affundet mig med, at jeg ville vinde sølv, så det er helt vildt, at det alligevel blev til en guldmedalje,” fortæller Stephanie Grundsøe til DIF’s udsendte i Argentina.

“I den her konkurrence gælder det virkelig om at holde hovedet koldt, og det lykkedes jeg heldigvis med. Da vi skulle skyde det sidste skud, og jeg fik 10,4 point, var jeg egentlig glad for, at jeg havde vundet sølv. Men jeg kiggede alligevel ned på tavlen med et lille håb om, at hun ikke ville skyde et godt skud,” uddyber hun.

Stephanie med den flotte guldmedalje.

Stephanie viser H.K.H. Kronprins Frederik rundt ved Youth Olympic Games 2018 i Buenos Aires.