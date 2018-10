Grønnere busser på vejene

Fra december 2019 vil flere buslinier i Ballerup køre på ren elektricitet. Det betyder mindre miljøbelastning og mindre støj. Foto: Flemming Schiller

trafik Til næste år begynder de første elektriske busser at rulle i Ballerup. Flere buslinier sætter strøm på.

Af Ulrich Wolf

Snart kan de mange tusinde passagerer, der hvert år bruger buslinierne 147,156 og 157 få en lidt grønnere profil, når de hopper ind i deres daglige bus.

Fra december 2019 erstatter Ballerup og Egedal kommuner nemlig de nuværende dieselbusser på de tre linier med elektriske busser. Det betyder, at de tre buslinier slet ikke udleder CO2, NOx eller andre partikler, når de kører rundt på vejene i de to kommuner. Samtidig støjer busserne også mindre både inde og udenfor. Dertil kommer en række andre busser, der blandt andet også kører gennem Ballerup, vil komme til at køre fossilfrit.

Det bliver således første gang nogensinde, at el-busser og fossilfri busser kommer til at køre på vejene i Ballerup.

De nye grønnere busser skaber glæde hos de lokale politikere blandt andet borgmester Jesper Würtzen (A).

Til gavn for miljøet

»Det er nødvendigt, at vi alle bidrager til at nedsætte CO2-udledningen for at reducere belastningen på vores klima. Så derfor glæder det mig, at vi i Ballerup går forrest med at sætte en grønnere dagsorden til glæde for borgerne og vores fælles miljø,« siger han.

Det er Movia, der har gennemført udbuddet af el-busserne for kommunerne og det er Arriva Danmark, der kommer til at køre de udvalgte buslinier. Ifølge Movia har man en klar målsætning om at alle busser skal køre fossilfrit i 2030.

Der er omkring 850.000 årlige passagerer på de tre buslinier 147, 156 og 157. El-busserne er 3-4 gange mere energieffektive end almindelige busser, idet en dieselbus bruger 3-4 gange mere energi til sin fremdrift. El-busserne støjer væsentligt mindre end dieselbusser, især når de sætter i gang og så kører de nye busser på 100 procent elektricitet.