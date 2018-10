»Jeg var den første kvinde i Teknikudvalget«

Gudrun Petersen vil ikke undvære sin daglige avis. Tidligere læste hun Aktuelt, men siden den gik ind, har Politiken overtaget pladsen som nyhedskilde for den tidligere kommunal-politiker. Onsdag den 10. oktober fylder hun 90 år. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Rundt Gudrun Petersen har været medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet og har været tillidskvinde for rengøringsdamerne på Rugvænget Skole. Og selv om hun fylder 90 år den 10. oktober, så er hun stadig aktiv, blandt andet i Ældresagen, hvor hun tidligere har været formand.

Af Dorthe Oxgren

»Jeg er lige flyttet hjem fra haven,« siger Gudrun Petersen, da hun åbner døren og tager imod i lejligheden i centrum af Ballerup, hvor hun har boet siden 1955. Hendes andet hjem, kolonihaven i Brøndgården, vil hun ikke undvære. Det er her, hun dyrker have og får masser af frisk luft. Og holder hende ung, skulle man måske tilføje. For det er ikke til at se, at fødselaren fylder 90 år om få dage.

»Jeg har heller aldrig fejlet noget, og min mor blev 96,« siger Gudrun Petersen med henvisning til de gode gener. Men hun gør også noget for at holde sig i gang. To gange om ugen træner hun i fysioterapien i gågaden, og holder de små grå i sving med læsning, skrivning, kryds og tværs og whist. Og så gennem sit engagement i lokale projekter og ældrepolitik.

I stuen ligger dagens udgave af Politiken og en stak kludetæpper til Røde Kors, også et projekt Gudrun Petersen er involveret i. Det er hendes opgave at sy de strikkede lapper sammen. Et projekt medlemmerne i den lokale afdeling af Ældresagen, er med i, og hvor Gudrun Petersen tidligere var formand. En indsats hun høstede prisen som Årets Leder for.

Med spand og kost

At Gudrun Petersen skulle blive politisk aktiv lå ikke i kortene. Hun voksede op på landet nær Hobro, hvor faren var husmand og kørte Lillebil, en slags datidens Uber. Politik fyldte ikke noget i barndomshjemmet, men modet til at kaste sig ud i nyt, og tage imod de muligheder, man bliver præsenteret for, mener Gudrun Petersen at have arvet fra sin far.

Som ung pige blev hun ansat som ekspedient i et brødudsalg, men det gik ikke så godt, og i stedet for kom hun på kontor og lærte at løse administrative opgaver. Det skulle komme hende til gode senere i livet, da hun og manden flyttede til Ballerup, i forbindelse med mandens job som togbetjent. For det var i Ballerup, at Gudrun Petersen, blev fagpolitisk vakt, som rengøringsassistent på Rugvængets Skole.

»Dengang var vi 31, bare på Rugvængets Skole, og vi gjorde rent med spand og kost. Vi arbejdede også om søndagen, men det fik vi ikke ekstra penge for. Det var ikke rimeligt. Så vi meldte os alle sammen ind i Kvindeligt Arbejderforbund, og så blev jeg tillidsmand,« fortæller Gudrun Petersen.

Høj cigarføring på udvalgsmøderne

Men det var sønnen, der indirekte fik Gudrun Petersen til at engagere sig i lokalpolitik. Sønnike blev nemlig meldte ind i DUI Leg og Virke, hvor flere af de frivillige var aktive i Socialdemokratiet, og her manglede de en sekretær. Det job fik Gudrun Petersen, og da man i forbindelse med kommunalvalget i 1969 manglede kandidater, der kunne stille op for partiet, blev hun spurgt.

»De skulle bruge nogen. Og så sagde jeg ja, jeg regnede ikke med at blive valgt ind. Men det blev jeg, i øvrigt sammen med Dalsgaard (Ballerups borgmester 1981-2012, red.) og det blev til sammenlagt 16 år i kommunalpolitik,« siger Gudrun Petersen, der som den første kvinde blev valgt ind i Teknikudvalget, som det hed dengang.

»Vi skulle ønske nogle udvalg, og jeg tænkte, at da jeg altid cyklede rundt i kommunen, så jeg kunne tale med om vejforhold og cykelstier. Og så blev jeg valgt ind i Teknikudvalget. Mændene var meget nervøse i begyndelsen – ved udsigten til at en kvinde skulle være medlem af det udvalg. Det var dengang, der blev drukket bajere og røget cigarer på kommunens regning, ved udvalgsmøderne. Og de røg som skorstene, men jeg fik besked på, at jeg enten måtte åbne vinduerne eller udholde røgen. Jeg er ikke sådan en, der siger en hel masse, men når jeg sagde noget, så hørte de efter,« siger Gudrun Petersen efterfulgt af et lille tilfreds smil.

Stod over i en valgperiode

I de år var hun blandt andet med til at planlægge kloakanlæg til Avedøre og de dengang nye boligområder Østerhøj og Egebjerg. Hun har også været medlem af Planlægningsudvalget, Pederstrup Udvalget, Socialudvalget, Ekspropriationsudvalget, Kulturudvalget og Amtsskatterådet. Formand for Ligningskommissionen blev hun også, for det var en tidskrævende post, som ’mændene ikke havde tid til at passe, fordi de også gik på arbejde’, husker Gudrun Petersen, og ifølge hende medvirkende årsag til, at hun ikke blev genvalgt og måtte stå over i en valgperiode, før hun blev valgt ind i kommunalbestyrelsen igen.

Selv om der står 1928 på dåbsattesten, har Gudrun Petersen ikke lagt sin interesse for politik og engagement i lokale projekter på hylden. I Ældresagen er hun således tovholder for whist og nørklegruppen. Og så er hun aktiv i Pensionisternes Samråd og med i redaktionen af bladet De Fire Årstider, som hun har været med til at starte, og som har et oplag på 10.000 eksemplarer.

Fødselsdagen den 10. oktober holdes under private former med børn, børnebørn og oldebørn.