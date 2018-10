Sværd, smykker og fantasy på Skovvejen

Middeladeren kom til Skovvejens Skole. Foto: privatfoto

Kreativt Hundredevis af elever omdannede Skovvejens Skole til et kreativt middelaldermarked.

Af Ulrich Wolf

Den seneste uge har der været vendt op og ned på skoleskemaet på Skovvejens Skole. De sædvanlige skoletimer var skiftet ud med mere kreative sysler som produktion af riddersværd, smykkedesign og træning i korsang.

Skoledagen for eleverne fra 0. – 6. klasse på Skovvejens Skole har nemlig stået i middelalderens tegn. Det sker som led i Ballerup Børnekulturfestival, der i år har temaet ’middelalder og fantasy’.

Eleverne har dermed fået en solid portion levende historieundervisning, da de på egen krop har prøvet, hvordan vores forfædre gik klædt i middelalderen, hvad de spiste, og hvem der bestemte i samfundet.

Eventyrlig riddermusical

De mange elever har haft hver deres opgaver i løbet af emneugen på skolen. Eleverne fra 2. og 3. årgang på Skovvejens Skole Øst og Vest stod for opførelsen af musicalen ’Prinsesse Lises Sang’, der var ugens højdepunkt.

De 250 børn lagde smukke sangstemmer til den dramatiske musical, mens 10 elever fra 6. årgang på begge skolematrikler spillede hovedrollerne.

Musicalen handler om en giftelysten prinsesse, som må så meget grueligt igennem, før den gode ridder til sidst får hendes hånd. Et actionfyldt stykke som både byder på en grum drage og en dramatisk sværdkamp, inden det hele ender godt til sidst.

Instruktøren bag musicalen var Maria Schrøder, der til daglig er bibliotekar på Skovvejens Skole Øst og i øvrigt er kendt som instruktør for teatergruppen KLIMA. Efter forestillingen havde den erfarne instruktør kun roser til overs for både eleverne og deres lærere.

»Det har været en fornøjelse at samarbejde med eleverne. Jeg kunne tydeligt mærke, at de havde øvet sangene i klassen, og det gjorde en kæmpe forskel. De sang igennem, så taget løftede sig,« siger Maria Schrøder.

Smeltede sammen

Den succesfulde opførelse af den eventyrlige musical skyldtes ikke kun de engagerede elever i indskolingen. Det skyldes i lige så høj grad et utroligt samarbejde på kryds af tværs af både årgange, skolematrikler, BFO og klubber.

BFO’en sørgede for at sy flotte kostumer til de 250 børn, mens Klub Nordbuen har malet fantasifulde kulisser til forestillingen. Samtidig havde eleverne i 0.-1. klasse samt 4.-6. klasse haft travlt med at kreere hver deres markedsbod. Det resulterede i et stort middelaldermarked, som både bød på smagsprøver på middelaldergrød, en rask sværdkamp og salg af smukke stensmykker.

Maria Schrøder, der har taget initiativ til middelalderugen på Skovvejens Skole sammen med sin kollega Marie Schjoldager, ser tilbage på et vellykket forløb.

»I løbet af ugen er vores skole smeltet sammen til én. 700 børn og et hav af lærere og pædagoger har været involveret, og vi har løftet i flok. Det har skabt et fantastisk sammenhold på kryds og tværs, som vi alle får glæde af i dagligdagen fremover,« siger Maria Schrøder.