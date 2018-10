Udfasning af brændeovne

Debat Er det snart tid at udfase brændeovnene helt?

Af Hella Tiedemann (A), Formand for Teknik- og Miljøudvalget

Jeg hører P4 morgen lige nu og hører, at vores statsminister vil give tilskud til de husejere, som i forvejen vil udskifte de gamle brændeovne fra før år 2000, det er altså ikke godt nok!

Hvis det skulle batte med en udskiftning så skulle det have været ovne fra før 2010, så havde vi jo fået 10 års miljøteknologi forærende.

Der er sat 46 millioner kroner af og med de penge dækker man kun det antal boligejere som alligevel skifter brændeovn ud årligt, altså belønner regeringen de mennesker som alligevel ville skifte ovnen ud med 2000 kroner.

Det er skattekroner der går op i røg.

På mine mange ture med hundene i parcelhuskvartererne oplever jeg lige nu en rigtig fæl lugt fra mange af skorstenene, det er bestemt ikke alle der brænder hverken rigtigt eller med omtanke for miljøet.

Der er naturligvis huse med brændeovn som opvarmningskilde, for de husejere er det måske noget vanskeligere med et forbud, men jeg mener klart, at det er på tide at skrive et brændeovns-forbud ind i de fremtidige lokalplaner. Hvad mener du?