Høring af kommunalbestyrelsens forslag til Planstrategi 2018

Debat Vi skal være 4000 flere i kommunen og have en ny og positiv lokal identitet. Det er hovedbudskabet i Planstrategi 2018, som kommunalbestyrelsen har sendt i høring frem til 28. oktober.

Af Leo Lund Mathiasen, Kærlodden 6, Målø

Kommunalbestyrelsen skylder svar på, hvorfor befolkningstallet skal stige med et så stort tal. Kommunen er næsten fuldt udbygget, vejene tynget af trafik og skoler, daginstitutioner, idrætsfaciliteter tæt på fuldt udnyttede. Det vil sige at

Planstrategien skal følges op med store kommunale investeringer til forbedret infrastruktur, nye institutioner og faciliteter til de mange flere.

Største stigning skal ske i Måløv, hvis særkende og lokale identitet er en åben og lav by, der adskilt fra den storkøbenhavnske bymasse danner blid overgang fra det åbne land til storbyen. Med få undtagelser er byen udviklet med loyalitet i byarkitekturen over for landskab, lokale kulturarv og rod som landsby med lokalt engagement, fællesskab og samdrægtighed. Dette må ikke fraviges i Måløvs fortsatte udvikling.

Planstrategien beskriver, at flere bydele har deres særegne identitet. Det skal vi fastholde. Kommunalbestyrelsen ønsker imidlertid, at »vi fremmer en ny og positiv lokal identitet«. Hvilken ny identitet? Og er den vi har nu, negativ?

Skal vi, for at skaffe plads til de mange flere, acceptere store forandringer af vores bys lokale særpræg til en homogeniseret ny identitet som forstad med storbypræg.

Dette så vi et grelt eksempel på i foråret med kommunalbestyrelsens oplæg til udvikling af stationsområdet i Måløv, og nu også med Planstrategiens fortætning, omdannelse, udvikling med indhug i grønne områder – alt sammen noget, der vil gøre byen tættere, højere, med mere trafik, støj, utryghed og mindre grøn.

En udvikling, der vil omdanne Måløv fra ”en by på landet” til en by med regulært storbypræg. De negative følger er åbenlyse, og vi har ikke råd til byplanmæssige fejltagelser på grund af manglende forståelse af, hvad landskab, grønne områder og byarkitektur har af betydning for vores by og livskvaliteten her.