Flere problemer med fremkommeligheden

Debat Tak til både Dorthe og Sten Pedersen for jeres indlæg (om cykling ved Svanesøen, Red). Hvor er vi Ballerup-borgere dog nogle tålmodige sjæle.

Af Lise Hendrup, Birkeengen 94, Skovlunde

Selvom (eller netop fordi) vi er oppe i årene, har vi megen glæde af gående og eller cyklende (bilfri) færdsel i og omkring Ballerup og omegn.

Svanesøen og Ådalen er så både motions- og aktivt sundhedsområde, men også forbindelsesled mellem Skovlunde og Ballerup blandt andet over Sydbuen.

Kender godt problematikken omkring viadukten under motorvejen og har tidligere, under ’spørgsmål om tilgængelighed’ i Ballerup foreslået, at der kunne laves en lav træ-bro for os gående og cyklende (ikke noget svar, eller tiltag).

Det er ikke fair og meget ærgerligt at skulle færdes med tungen lige i munden og hjertet oppe i halsen for at sætte lidt liv til hverdagene, frisk luft og kunne nyde naturens gang.

Hvor blev så ’’vores’’ gode gamle bro over tilløbsåen af? Nuværende overgang nås kun gennem et stenet og ujævnt terræn fra Ballerup-siden og begge veje (suk!) mødes man med af et smalt ’’bøjet bræt’’ uden gelænder = en bro.

Træk cyklen over, hvis du ikke vil risikere at havne i åen.

Når vi starter ture fra Birkeengen, drejer vi til venstre ad cykelstien mod Ejby. En fin anlagt cykelsti. Her blev der tidligere plantet nogle træer, men ingen havde åbenbart tænkt på, at sådan nogle har det med at vokse, og trærødderne har simpelthen løftet asfalten, så det er blevet en ren bumle-sti. Her kunne kommunen godt foretage en opretning af cykelstien.

På cykel til træning på Tempovej skal jeg krydse boulevarden ved Malmparken. Også her trafikale problemer og bedste sikkerhed i bil.

Desværre er der i Skovlunde så også andre fremtidsplaner, og der forventes syv år med andre ’’forhindringsløb’’.

Kan vi ikke få lavet vores baglands, trygge fremkommelighed hurtigere, så der kun er een front at skulle leve op til?

Bliver vi for gamle? Eller er vore politikere for unge, til at der kunne mødes midtvejs?