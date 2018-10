Vind ’Så Længe Jeg Lever’

Rasmus Bjerg spiller rollen som den folkekære sanger John Mogensen. Foto: Foto: Rolf Konow

Konkurrence Ballerup Bladet sætter to film på højkant. Svar rigtigt og vind et eksemplar af den populære film om John Mogensen.

Af redaktionen

’Så Længe Jeg Lever’ er en dansk film skrevet og instrueret af Ole Bornedal. Filmen tager publikum med på en rejse gennem musikeren John Mogensens liv i medvind og modvind – og den har taget Danmark med storm og solgte hele 80.000 billetter i åbningsweekenden. I dag har filmen solgt mere end 400.000 billetter, oplyser Nordisk Film.

’Så Længe Jeg Lever’ er en dramatisk, humoristisk og poetisk rejse gennem musikeren John Mogensens liv. Manden der lagde Danmark for sine fødder med store folkelige klassikere som ’To mennesker på En Strand’, ’Så længe Jeg Lever’ og ’Fut i Fejemøget’.

Vi følger ham fra barndommen til hans første gennembrud med Four Jacks for så at gå i glemmebogen – og i hundene – indtil han pludselig brager igennem med sit enorme gennembrud i 1971 med ’Der er Noget galt i Danmark.’

Ballerup Bladet udlodder i samarbejde med Nordisk Film to eksemplarer af filmen på dvd.

Hovedrollen som John Mogensen spilles af Rasmus Bjerg. Han slog for alvor igennem i en sitcom fra 2007 om entertaineren Jørgen Thomsen, som forsøger at slå igennem som tryllekunstner. Hvad var hans kunstnernavn i serien?

Besvar spørgsmålet og send svaret til vind@ballerupbladet,dk.

Sidste frist for at deltage er mandag den 22. oktober klokken 9. Vinderne får direkte besked og skal efterfølgende selv afhente filmen på redaktionen i Ballerup.

.