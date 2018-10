Rystende rapport lukker Domino’s i Ballerup

Budcykler og frokostpizzaer er stillet indenfor og dørene er lukket hos Domino’s i Ballerup efter et uventet besøg fra Fødevarestyrelsen, der afslørede meget ulækre forhold. Nu er det uvist, hvad der skal ske med butikken. Foto: privatfoto

Ulækkert Et besøg hos Domino’s i Ballerup afslørede snot, slim, skidt og andre klamheder i restauranten. Flere lokale er blevet syge af maden. Nu er butikken lukket.

Af Ulrich Wolf

Der har gennem et stykke tid været en del blæst om pizzakæden Domino’s med afsløringer af gamle madvarer og andre kritisable forhold. Men alt det blev overtrumfet, da Fødevarestyrelsen gik indenfor i Domino’s restaurant i Ballerup tirsdag i sidste uge. Her fandt kontrollørerne så grelle og uhumske hygiejneforhold, at butikken fik både bøde og meget sur smiley. Siden er butikken blevet lukket.

Kontrollen kom på baggrund af en klage fra en forbruger og der viste sig i den grad at være hold i klagen.

Rapporten beskriver i detaljer, hvad kontrollørerne fandt på toilettet og den to sider lange beskrivelse er næsten helt ufattelig.

Afføring, snot og urin

Selve toiletkummen var fuld af nedløbet fastgroet urin og langs kanten af kummen var der fastgroede brune og orange aflejringer. På undersiden af toiletbrættet var der gullige ansamlinger og stænk af, hvad kontrollørerne vurderede var indtørret urin.

Mellem toiletbrættet og cisternen var der urin og brune ansamlinger, man vurderede var afføring Man fandt desuden pubeshår ved cisternen og toiletbrættet ligesom der var snotklatter, slim og bussemænd tørret af på væggen.

Gulvet var beskidt med urinstænk, mørke ansamlinger og edderkoppespind. På toilettet var der desuden en 1½ liters sodavandsflaske, som ifølge de ansatte på stedet blev brugt til at vaske sig i numsen efter toiletbesøg.

Ved sæbedispenserne, hvor hånden kommer i kontakt med sæbepumpen, var der brunlige og sorte plamager af skidt. Selvom det fremgik, at toilettet var gjort rent den 6. oktober, vurderede kontrollørerne, at der ikke var gjort rent længe.

Kontrollørerne vurderede desuden, at toiletforholdene var så grelle, at de risikerede at sprede bakterier til fødevarerne og dermed til kunderne.

Syg af frokosten

At der var risiko for spredning af bakterier og dermed for at kunderne kunne blive syge, kan de ansatte i en butik i Ballerup Centret skrive under på.

Martin Nielsen og hans kollega bestilte mandag eftermiddag frokostpizzaer hos Domino’s i Ballerup. Det blev ikke den madoplevelse, de havde forventet.

»Vi glædede os til at få en pizza til frokost og vi bestilte dem hos Domino’s her i Ballerup. Der gik en time, så fik min chef dårlig mave og måtte på toilettet og kort efter var det min tur. Jeg havde virkelig dårlig mave. Min chef var også syg om aftenen, så det var ret voldsomt. Nu har jeg så set det med kontrolrapporten og så kan jeg godt forstå, at vi blev dårlige. Der har været del snak om Domino’s før, men jeg troede måske at det var et enkelt tilfælde. Men efter det her, så er jeg sikker på, at jeg aldrig køber pizza hos Domino’s igen,« siger Martin Nielsen.

Også på facebook har flere skrevet, at de har været syge af at spise på Domino’s i Ballerup.

Ballerup Bladet har forsøgt at få en kommentar fra ledelsen i Domino’s om hvorvidt butikken i Ballerup er lukket permanent og hvad man vil gøre nu. Vi har imidlertid fra presseafdelingen fået meldingen, at man ikke vil udtale sig og at ledelsen ’arbejder på noget’ og indtil da ikke vil udtale sig.