Novafos under kraftig beskydning inden gågade-projekt

Det var her i Riberhus på Centrumgaden 24, at strømmen gik. Det gav en del problemer, som Dan Knudsen og Novafos nu bøvler om. Foto: privatfoto

Uheldigt Ejeren af flere ejendomme i Centrumgaden raser over Novafos, der gravede kabler over i foråret. Han mener, at de løber fra deres ansvar. Butikker vil have hotline.

Af Ulrich Wolf

I marts måned gik al strømmen pludselig i det såkaldte Riberhus i Centrumgaden. I flere timer var alle butikker og klinikker i bygningen Centrumgaden 24 uden strøm, fordi der var blevet gravet et strømkabel over. Det betød, at både tandlæge Hanne Laugesens klinik og Ballerup Apotek måtte lukke ned og sende deres kunder og patienter hjem, hvilket betød et pænt økonomisk tab.

Samtidig sad en person fast i elevatoren og måtte hjælpes ud. Regningen for at få personen ud af elevatoren, måtte betales af ejeren af ejendommen, Dan Knudsen, som via sit selskab MKP Ejendomme ejer flere ejendomme i Centrumgaden.

Det var entreprenørfirmaet Arkil, der fysisk gravede kablet over, men det er Novafos, der står for renoveringsarbejdet og det er også Novafos, der fremover skal stå for opgravningen af Centrumgaden i 2019/20, når der skal lægges nye kloakker ned.

Siden episoden har Dan Knudsen kæmpet med Novafos om at få betalt regningen på omkring 8000 kroner for ’frigivelsen’ af den uheldige person i elevatoren og samtidig at anerkende deres ansvar for episoden, der altså også kostede flere forretninger en del omsætning. Men hidtil uden held.

Løber fra ansvaret

Dan Knudsen mener, at Novafos løber fra deres ansvar og frygter tilstandene, når Novafos skal grave hele Centrumgaden op i den kommende tid.

»Jeg synes det er sølle, at de ikke er deres ansvar bevidst, selvom det er dem, som har begået en fejl. Jeg har forsøgt at få dem til at betale og anerkende deres ansvar, men det vil de ikke. Det handler ikke så meget om pengene men om, at de er deres ansvar bevidst som det firma, der står for opgravningen af gågaden. De skal stå for hele opgravningen til næste efterår. Det gruer jeg ærligt talt for, hvis det sker igen og måske i større målestok,« siger Dan Knudsen.

Efter episoden fik Dan Knudsen via mail fat i Novafos, der henviste til forsikringen. Men Dan Knudsen forsikring vil ikke erstatte det, da det ligger under bagatelgrænsen og henviser til netop Novafos. Her står sagen så nu.

»Min forsikring siger, at det er firmaet, der står for opgravningen, altså Novafos, der er ansvarlige. Men de er ikke til at hugge eller stikke i. Hvad sker der, hvis flere butikker mister omsætning i længere tid, når den store opgravning begynder? Det er altså princippet i det. Der må være en eller anden form for sikkerhed,« siger Dan Knudsen, som vil spørge Ballerup Kommune, om de er trygge ved Novafos som firmaet, der skal stå for opgravningen til efteråret.

Det er kritisk

Hos apoteket i Centrumgaden kunne apoteker og indehaver Ute Pørksen se en hel del omsætningskroner forsvinde i de tre timer, hun måtte lukke butikken. Samtidig måtte hun sende mange af kunderne, i flere tilfælde ældre mennesker, hen til et andet apotek for at hente deres vigtige medicin.

»Vi kunne ganske enkelt ikke ekspedere nogen, for alt ligger elektronisk og det er ganske kritisk. Tre timer er lang tid, så vi måtte sende vores kunder ned i afdelingen i Ballerup Centret. Det er jo heldigt, at vi har det. Andre butikker er jo ikke så heldige at have afdelinger i byen. Desuden fungerer det jo ikke i længden, at vi skal sende ældre mennesker ud på en længere tur for at få deres medicin,« siger Ute Pørksen. Hun efterlyser en eller anden form for ’varm linie’ som man kan bruge i tilfælde af nedbrud og overgravede kabler.

»Vi må have en eller anden form for telefonnummer og et navn, som vi kan kontakte, hvis noget går galt. Det er sket én gang og det kan ske igen i forbindelse med den store opgravning. Det skal være et nummer, som man også kan nå udenfor kommunal åbningstid. Det er som sagt kritisk. Vi kan miste mange kunder og i nogle tilfælde kan det være livsvigtig medicin, som vi ikke kan udlevere. Det er ikke bare kritisk for vores økonomi, men også for kundernes helbred. Vi mister i forvejen omsætning, når opgravningen begynder, så derfor må vi begrænse skaderne,« siger Ute Pørksen.

Afventer en sag

Hos Novafos afventer man stadig fremdrift i sagen. Ifølge projektleder Anders Valentin skal Novafos have et krav fra skadelidtes forsikringsselskab, hvis man skal rykke på sagen.

»Proceduren er sådan, at vi skal have et krav fra modpartens forsikringsselskab. Jeg kan så forstå, at modpartens (Dan Knuden, red.) selskab mener, at det er under bagatelgrænsen. Men vi fastholder proceduren uanset, hvem vi har med at gøre. Der kan selvfølgelig gøres undtagelser, men så skal jeg have besked på det,« siger Anders Valentin.

Han mener samtidig, at der er åbnet for en form for ’hotline’ når det store graveprojekt går i gang. Men hvordan det skal organiseres kan han ikke svare konkret på endnu.

»Vi plejer altid at have en form for hjælpelinje ved vores projekter. Om det skal være 24/7 tør jeg ikke sige, men vi plejer altid at være i dialog med de lokale brugere, når vi går i gang. Vi har gravet en del i forbindelse med banegårdsprojektet i Ballerup og det er måske ikke forløbet fejlfrit tydeligvis, men generelt er det gået ganske fint. Der har været en god dialog og vi har en vagtservice, som man kan henvende sig til. Men vi er ikke gået ind i den endelige planlægning endnu,« siger Anders Valentin, der ganske som Dan Knudsen, stadig afventer en afklaring mellem forsikringsselskaberne, inden man måske kan afslutte den uheldige sag og se frem mod den store opgravning af Centrumgaden.