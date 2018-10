Hellerne forbliver på Malmparken

Der skal permanente midterheller op på Malmparken i stedet for de nuværende midlertidige, så bilerne ikke kan overhale busserne, som stadig vil holde på vejbanen i fremtiden. Foto: arkivfoto

Kommunens nyeste trafiktælling viser, at trafikken glider bedre på Malmparken, så nu gøres midterhellerne permanente og bilisterne må fortsat væbne sig med tålmodighed, når de bliver fanget bag en bus, der skal have passagerer af og på.

Af Ulrich Wolf

Inden sommerferien var der stor ballade om Malmparken og busholdepladserne, der nu var rykket ud på vejbanen.

Det skabte store trafikale problemer med lange køer som følge af de mange togbusser, der også kørte på strækningen i forbindelse med sporarbejdet.

Dengang var rigtig mange sure over de lange køer, og politikerne lovede, at man måtte finde en løsning. Men nu er hverdagen vendt tilbage, togbusserne er forsvundet og tilbage er den ’almindelige’ trafik på Malmparken.

Derfor gennemførte Ballerup Kommune en trafiktælling i september måned og den viste, at trafikken nu glider markant bedre end i sommerperioden. Ifølge Ballerup Kommune afvikles trafikken bedre og i myldretiden kommer busserne betydeligt lettere frem. Samtidig oplever bilisterne nu at holde i kø bag busserne ude på selve Malmparken i stedet for ved lyskrydsene.

Det betyder, at Ballerup Kommune fortsætter med at have busholdepladser på selve kørebanen, ligesom de nu gør midterhellerne permanente i stedet de nuværende midlertidige. Projektet medfinansieres af Movias anlægspulje med 50 procent for at øge netop fremkommeligheden for busserne.

Ind i busserne

»Analyserne viser tydeligt, at trafikafviklingen fungerer ganske godt på Malmparken nu. Der var store problemer i forbindelse med togbusserne og fremrykningen af stoppestederne, men nu hvor trafikken igen er normal, fungerer det godt. Derfor gør vi nu midterhellerne permanente og busserne er tilbage på vejen, efter vi flyttede dem ind på pladsen i en periode,« siger Helle Hardø Tiedeman (A), formand for Trafik- og Miljøudvalget. Hun erkender, at der er kø-problemer i myldretiden, når busserne holder på vejen, men at det er meningen med projektet.

»Det handler, om at få flere ind i busserne, så derfor er projektet lavet sådan. Vi flyttede busserne ind på holdepladsen i sommerperioden, men nu gælder det om at få folk til at bruge den kollektive trafik. Om folk holder i kø bag bussen, der hurtigt sætter i gang og kører videre, eller ved et lyskryds gør ikke den store forskel. Det er kun et stort problem, hvis en bus går i stykker på vejen, men det sker meget sjældent. Så efter togbusserne er forsvundet kan vi se, at trafikken glider godt,« siger Hella Hardø Tiedemann.

Det sidste ben af projektet bliver altså, at midterhellerne nu gøres færdige. Man vil forlænge hegnet på hellerne, så fodgængere og cyklister skal krydse Malmparken længere væk fra S-togsbroen, hvor der er bedre oversigtsforhold.