Nabostrid om blændende solceller

Det er så dejligt, når solen skinner - altså lige ind til den rammer naboens solcelletag, som reflekterer det voldsomme lys direkte ind i Martine Jensens og Camilla Mortensens hjem og ud på vejen. Foto: Foto: Flemming Schiller

Lokalplan Beboere på Atlasvænge har igennem flere måneder forsøgt at råbe kommunen op i en strid om et solcelletag, der reflekterer sollyset så voldsomt, at man bliver blændet både inde i boligerne og når man kører ude på vejen.

Af Mia Thomsen

På Atlasvænge i Ballerup er flere beboere godt og grundigt trætte af deres nabo – altså ikke de mennesker, der bor i nabohusene, men det firma der ejer udstillingshuset, som er nabo til den lille klynge rækkehuse, hvor blandt andre Camilla Mortensen og Martine Jensen bor.

De to kvinder og deres familier havde ellers glædet sig til at flytte ind i de nybyggede rækkehuse for et års tid siden, og efter mange måneders gener fra byggeriet i området, troede de endelig, der ville falde ro over det lille, nye boligkvarter i udkanten af Ballerup.

Men så fik de ny nabo – et udstillingshus fra firmaet Eurodan-Huse beklædt med solcelletag, der reflekterer solen i en sådan grad, at de både må blænde hele den ene side af deres boliger af i morgen og formiddagstimerne – og frygter for deres og andres liv og lemmer, når taget reflekterer solen, så bilister på den lille vej bliver helt blændet.

»Én ting er, at det tag blænder så meget, at vi er nødt til at trække for i vores huse. Men hvad der er endnu værre er, at det skinner og blænder så meget ude på vejen, at vi simpelthen er bange for, at der kommer til at ske en ulykke en dag,« forklarer Camilla Mortensen, der bor i et af rækkehusene ved siden af udstillingshuset.

En overreaktion

Hos Eurodan-Huse, der ejer udstillingshuset er der ikke megen forståelse at hente. Ole Brink Jensen, der er regionsdirektør, synes, at beboerne overreagerer:

»Jeg synes ikke, det er helt fair, den kritik de kommer med. Det er jo kun ganske kort tid i formiddagstimerne den reflektion optræder. Vores målinger viser, at det kun er cirka 50 minutter i morgentimerne mellem 8 og 10. Så jeg synes, de overreagerer lidt. Hvis jeg fik solen ind hjemme hos mig, så ville jeg da bare kippe med persiennerne og ikke gøre mere ved det,« siger han og tilføjer, at Eurodan-Huse ser det som en nødvendighed at fokusere på ’’det grønne’’ og klimavenlige løsninger – som for eksempel solceller, og derfor har de ikke tænkt sig at pille solcellerne ned bare fordi naboerne er generet af dem.

Heller ikke selvom det står helt klart og tydeligt i lokalplanen for området: »Tage må ikke virke reflekterende.«

Er I ligeglade med, hvad der står i lokalplanen?

»Nej, vi er ikke ligeglade. Men der står også i lokalplanen, at man gerne må sætte solceller op, og det er jo et almindeligt kendt problem, at solceller reflekterer sollys,« siger Ole Brink Jensen.

Varsling om påbud

På Ballerup Kommune har man fået flere klager over taget fra beboerne på Atlasvænge – og efter et besøg på grunden i juli, udstedte de også et ’’varsel om påbud’’ til Eurodan-Huse.

I brevet lyder det blandt andet: »Ved besigtigelse af ovennævnte ejendom har vi konstateret, at der er monteret kraftigt reflekterende solcellepaneler« og videre: »Vi har vurderet, at de opsatte solcellepaneler afstedkommer generende reflektion af sollys i området«

Det fremgår endvidere af brevet, at solcellerne er i strid med lokalplanen og at kommunen agter at give Eurodan et påbud om at lovliggøre forholdene – altså fjerne solcellerne.

Kommunen skriver også, at der kan søges dispensation, men at det vurderes at »retlig lovliggørelse ikke er realistisk.«

Umiddelbart lød det i brevet som om, at sagen lå lige til højrebenet, men siden det blev sendt ud i juli, er der ikke sket mere på Atlasvænge, hvor beboerne dagligt har været generet af det reflekterende solcelletag.

»Vi er bange for, at kommunen trækker i land. Hvorfor skal det tage så lang tid for dem at komme med det påbud?« spørger Camilla Mortensen.

Ingen afgørelse endnu

Siden varselsbrevet har folkene på Center for By, Erhverv og Miljø på Ballerup Kommune fået indsigelser fra Eurodan-Huse, der argumenterer for, hvorfor de skal have lov at lade solcelletaget sidde.

»Vi skal træffe en afgørelse i denne her sag, men det tager lidt tid. Sådan er det nogle gange, når vi sagsbehandler,« siger centerchef Steen Pedersen, der lover at der snart vil komme en afklaring i sagen.

»Jeg kan ikke fortælle dig, hvad vi hælder til, men blot sige, at vi ikke har truffet nogen afgørelse endnu, men at vi gør det hurtigst muligt,« tilføjer han.

Imens må Camilla, Martine og de andre beboere på Atlasvænge altså fortsat væbne sig med tålmodighed, trække gardinerne for og se sig ekstra godt for, når de går, cykler og kører der, hvor solcelletaget blænder dem.