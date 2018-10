Løb for motionens og gigtens skyld

Silke (t.h) og kammeraterne i fuld fart gennem skoven på skolerens motionsdag, hvor der ikke bare blev løbet for motionens skyld, men også for børnegigt. Foto: privatfoto

Stædighed Fredag afholdt skolene motionsdag. På Skovvejens Skole Øst løb børnene ikke bare for motionens skyld, men også for klassekammeraten Silke, der har børnegigt.

Af Ulrich Wolf

De fleste skolebørn i alle aldre løb fredag rundt på gader, stræder, skove og stier i anledning af skolernes motionsdag. Således også i Ballerup.

Men på Skovvejens Skole Øst skilte en klasse sig ud fra den løbende mængde. De havde nemlig alle en speciel t-shirt på med påskriften ’vi løber for børn med gigt – fordi børn og unge også kan få gigt’.

Trøjerne var doneret af gigtramte børns forældreforening til i alt 41 skoleklasser landet over, og en af den var altså 5. K på Skovvejens Skole Øst, som havde trøjerne på.

Det havde de, fordi det tilfældigvis samtidig var international gigtdag, men også fordi en af klassekammeraterne, Silke T. Hansen har børnegigt. Hun har derfor den alvorlige, men også noget oversete sygdom helt inde på livet. Ifølge hendes mor Sandra Trasborg Hansen, var det en god dag for en pige, der dagligt må kæmpe en hård kamp mod smerter og en følelse af at være anderledes.

Rigtig glad

»Silke gennemførte tre løberunder på i alt 7,5 kilometer og var med til at gå i alt otte kilometer hen til Skovvejens Skole Vest, hvor løbet startede. Altså 15,5 kilometer samlet. Så hun var rigtig glad for første gang. Hun plejer ellers ikke at kunne lide motionsdage, fordi hun ikke kan det samme som de andre, men hun var rigtig glad i dag. Hun er også stædig og det kan være irriterende, men det er en god egenskab lige når det kommer til at leve med børnegigt,« siger Sandra Trasborg Hansen, som også er glad for den opmærksomhed, som sygdommen har fået på dagen.

»Alle løb med de trøjer på og sagde mange tak for dem. Det var rigtig godt at opleve den opmærksomhed som sygdommen fik og jeg tror, at det skaber lidt mere forståelse for, at børn og unge med gigt kan opføre sig anderledes indimellem,« siger Sandra Trasborg Hansen.

’Mærkelig’ sygdom

Børnegigt rammer årligt omkring 120 børn og unge i alderen 0-16 år og den kan ramme tidligt eller sent. Nogle er hårdere ramt end andre, men det betyder under alle omstændigheder en hverdag med smerter, hævede og stive led, nedsat mobilitet og ekstrem træthed.

Derfor kan nogle børn med børnegigt lege almindeligt med kammeraterne den ene time og pludselig trække sig den næste, fordi smerterne er for store eller leddene ikke vil. Det får mange til at tro, at barnet er ’mærkeligt’ og ikke ønsker at være sammen med de andre, hvilket kan føre til social isolation.

»Nogle børn er meget væk i forbindelse med sygehusbesøg og undersøgelser så det kan også have en indvirkning på skolegangen. Vi har fra starten forsøgt at få Silke mest muligt i skole og da hun er stædig, så har hun klaret det rigtig godt. Men det er også hårdt indimellem. Så derfor er vi glade for, at vi har kunnet få lidt opmærksomhed på sygdommen på denne dag;« siger Sandra Trasborg Hansen, som fortæller at 12-årige Silke også har gået til springgymnastik og svømning i Triton, fordi hun vil leve så normalt som muligt.

»Under alle omstændigheder ved vi, at motion hjælper på tilstanden, så det har vi fokus på. Når vi så har haft sådan en dag, hvor vi kan kombinere motion og oplysning om sygdommen og dermed måske skabe lidt fælleskab i klassen, så er vi rigtig glade,« siger Sandra Trasborg Hansen, som altså kunne se datteren Silke overvinde endnu en udfordring, denne gang med et smil på læben.