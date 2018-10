Nordea sløjfer kassebetjeningen

Fra 12. november skal kunderne benytte automaterne, hvis de vil hæve eller indsætte penge på deres konto i Nordea i Ballerup, som har besluttet af nedlægge kassebetjeningen. Foto: Foto: Søren Thomsen/Colourbox

Vi danskere bruger stadigt færre kontanter og klarer flere og flere af vores daglige bankforretninger digitalt.

Af Ulrich Wolf

Hos Nordea i Ballerup er antallet af kassetransaktioner faldet med mere end 25 procent om året. Derfor sløjfer filialen fra 12. november kassebetjeningen. Det fortæller Ballerups filialdirektør Henrik Nors Nielsen.

Kunderne vil dog stadig have adgang til kontanter. Bankens hæveautomater vil man fortsat kunne benytte, såvel udenfor som indenfor, og her kan kunderne både hæve og indsætte danske kroner og euro. Det vil også fortsat være muligt at bestille og afhente valuta, betale regninger og få talt mønter op.

»Skulle der være kunder, som ikke er helt trygge ved at bruge en hæveautomat, står vi naturligvis parat til at hjælpe i bankens åbningstid,« fortæller Henrik Nors Nielsen.

Nordea vil også fortsat holde særlige digitale dage, hvor kunderne kan komme forbi og få hjælp til at blive trygge ved at bruge eksempelvis netbank og mobilbank. Næste digitale dag vil være onsdag 24. oktober.