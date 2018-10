Løb som en livsstil

Løb er blevet en livsstil for 79-årige Govert Heede, der har løbet siden, han var i 30’erne. De seneste mange år er det orienteringsløb, der har været hans foretrukne måde at løbe på, for her skal han også bruge hovedet, når han løber. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Seniorsport 79-årige Govert Heede har været aktiv sportsmand hele sit liv. Løb har været en fast bestanddel i årtier, og han stiller stadig op til konkurrencer i ind-og udland.

Af Dorthe Oxgren

Det er ikke til at se, at manden i den bordeaux og blå klubdragt og de matchende løbesko snart kan holde sin 80 års fødselsdag. Vi mødes udenfor klubhuset i udkanten af Lille Hareskov, hvor Ballerup Orienteringsklub i årtier har holdt til i et gammelt sommerhus, der danner rammen om de løbsaktiviteter og det sociale sammenhold, der er omdrejningspunktet i foreningen.

Govert Heede tager imod med et fast håndtryk og en vis blufærdighed over at skulle eksponere sine motionsvaner i den lokale avis.

»Det startede, da jeg var fem år, og min mor tog mig med i den lokale gymnastik- og skytteforening i Smørum, hvor jeg er vokset op. Hun var selv aktiv, og det skulle jeg også være. Så her gik jeg til gymnastik og lærte at skyde med blandt andet salonriffel. Indtil jeg kom i lære som tømrer og snedker var jeg aktiv i foreningen. Fysisk aktiv har jeg altid været, både i mit job og i fritiden. Hvis jeg ikke kommer ud og bevæger mig, har jeg det som en løve i bur,« fortæller Govert Heede, der i sine unge dage spillede meget badminton i SIF og var træner for en gruppe unge i basketball i Falcon. Det var før, han begyndte at løbetræne.

Løb året rundt

At han skulle blive så glad for at løbe, at han har deltaget i 30 Eremitageløb og stadig stævner ud tre gange om ugen, året rundt, i al slags vejr, foruden deltagelse i stævner i ind- og udland, var lidt af en tilfældighed.

»Jeg var i 30’erne, da jeg begyndte. Jeg havde en nabo, der gerne ville løbe, så vi begyndte på egen hånd og deltog i forskellige motionsløb. Men det blev også lidt kedeligt, der skulle ske noget, og derfor begyndte jeg på orienteringsløb. Det er sjovt. Her skal vi bruge hovedet, når vi skal finde poster og positioner i skoven. Vi holder mange stævner selv og tager på klubture. Vi har blandt andet været i Midtjylland til stafet og Veteran VM for seniorer,« siger den erfarne løber, der også er finde på deltagerlisten, når Ballerup Orienteringsklub tager til Estland, Sverige eller Tyskland for at deltage i løb.

Fællesskab og bevægelse

»Det er en dejlig klub med et godt fællesskab, og hvor vi hygger os. Hver tirsdag kommer der en dame og laver mad til os, og så spiser vi sammen. Vi har også løbehold for børn og deres forældre, som en pensioneret skolelærer står for, og så arrangerer vi Skov Cup, hvor bedsteforældre kan løbe med deres børnebørn,« lyder det begejstret fra en af klubbens seniorer, der ganske vist ikke løber lige så tempofyldt som tidligere. Men at stoppe med at løbe er utænkeligt.

»Jeg bliver ved med at løbe, indtil jeg ligger dernede,« siger Govert Heede og peger mod jorden, inden vi siger farvel, og han forsvinder ind i klubhuset.