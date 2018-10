LSF og Odsherred delte i porten

Det blev en taktisk affære da LSF og Odsherred spillede 0-0 i weekenden. Foto: privatfoto

Fodbold Tiden stod helt stille på Sydbank Arena denne flotte efterårslørdag hvor rækkens nummer to, Odsherred kom på besøg. Stadionuret virkede nemlig ikke, så det kunne lige så godt ende 0-0.

Af redaktionen

Det var to rigtigt gode fodboldhold der var på banen og da LSF spillede i Odsherred, tabte holdet 3-2. Odsherred har nogle rigtigt dygtige forsvarsspillere, nogle vist nok med divisionserfaring – og andre dygtige boldspillere og begge hold vil gerne spille bold, så der var lagt op til en hård kamp.

Der var mange upræcise afleveringer, men det skyldes, at når holdet havde tabt bolden så skulle den tages tilbage hurtigst muligt så der var ikke megen tid til at ”varme” bolden. Det betød også, at der faktisk ikke var nogen nævneværdige målchancer i førte halvleg.

Anden halvleg blev derimod af en lidt anden karakter, uden at være totalt underholdende. Og det var Odsherred der kom til de farligste situationer. I det 66. minut havde de opbygget et godt angreb og bolden blev sendt indover. Der blev headet på mål, men den tog lige overkanten af tværribben.

LSF lavede i denne periode nogle fejl, blandt andet sparkede en LSF-forsvarerne bolden op i hovedet på Mathias Gransee og bolden røg hen til en Odsherred-spiller, der udenfor feltet trykkede af, men heldigvis gik den over mål.

LSF fik efterhånden mere fat i kampen, men det blev ikke rigtigt til noget og dog. I det 89. minut blev en LSF-spiller spillet i dybden og da målmanden var et stykke ude af sit mål, kunne han havde lobbet bolden over ham, men han valgte at trykke af og bolden gik et stykke over mål.

Til sidst var LSF rigtig heldige at have en god keeper. Der var spillet omkring 93 minutter da bolden kom indover, Der blev headet på mål og bolden tog undersiden af tværribben. Den røg dog ud til en spiller der fra et par meters afstand bare skulle heade bolden i kassen, men her kom keeperen flyvende. Umiddelbart efter denne kæmpe chance fløjtede dommeren af og 0-0 blev det altså.

