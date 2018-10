Væk med brændeovnene

Debat Bravo Hella Tiedemann, din holdning til brændeovne er prisværdig (Bal.Bladet, uge 42).

Af Finn Eriksson, Møllemosen, Måløv

At skrive et brændeovnsforbud ind i fremtidige lokalplaner er naturligvis fint, men hvor mange år endnu skal vi, der dagligt plages af den modbydelige stank, vente på forbedringer?

Yngre folk, der måske for nylig har købt et ældre hus med brændeovn, kan med regeringens udspil frit forpeste luften de næste 50 år, indtil de flytter og ovnene skal skrottes. Hvorfor ikke straks ændre samtlige lokalplaner for de områder, der er gasopvarmede, og hvor brændeovne er en meningsløs hyggefornøjelse?

For en ordens skyld skulle det måske pointeres, at det ikke blot er et spørgsmål om korrekt optænding og brændsel men den dokumenterede, paradoksale kendsgerning, at miljømærkede, såkaldte Svanemærkede, ovne også er stærkt forurenende. Ikke så meget med tjærestoffer men med de langt farligere dioxin-forbindelser.

Så en udfasning af gamle brændeovne med efterfølgende køb af nye ville være en kæmpe misforståelse.