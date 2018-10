Idrætten har det godt i Ballerup

Ballerup Super Arena er en af de mange idrætsfaciliteter i Ballerup Kommune, som borgerne kan nyde godt af. En ny undersøgelse viser, at netop Ballerup Kommune har rigtig mange idrætsfaciliteter sammenlignet med andre hovedstadskommuner. Foto: Arkivfoto.

Foreningsliv En ny undersøgelse fra DGI Storkøbenhavn viser, at Ballerup har flest idrætsfaciliteter blandt de 11 hovedstadskommuner, som man sammenligner med. Især kvinderne er med. Til gengæld har Ballerup flere ensomme.

Af Ulrich Wolf

Hvis man har den fornemmelse, at der er godt gang i idrætslivet og rigtig mange klubber i Ballerup Kommune og at de klarer sig ganske godt, så er fornemmelsen ikke helt forkert. For en ny undersøgelse fra DGI Storkøbenhavn viser nemlig, at Ballerup klarer sig godt, når det kommer til udbuddet af idrætsfaciliteter og at der især er rigtig mange piger og kvinder med i klublivet. Undersøgelsen sammenligner 11 kommuner i hovedstadsområdet, der er sammenlignelige og på flere parametre ligger Ballerup altså i top.

Sammenligningen sker blandt andet på andelen af borgere, der lever op til WHO’s anbefalinger om fysisk aktivitet, antallet af idrætsfaciliteter pr. indbygger og foreningsidrættens tag i lokalbefolkningen. Og der er markante forskelle selvom kommunerne af indlysende årsager ligger indenfor et begrænset geografisk område.

Mange piger med

På opgørelsen over faciliteter pr. indbygger ligger Ballerup Kommune nummer 46 blandt de 98 kommuner i landet og hele ti pladser højere end den nærmeste kommune i hovedstadsområdet, som er Dragør Kommune.

Nabokommunerne Herlev og Gladsaxe ligger nummer henholdsvis 66 og 82 på listen.

Når det kommer til antallet af kvinder og piger i idrætslivet ligger Ballerup også højest i sammenligning med de andre 11 kommuner. Blandt idrætsforeninger under DIF/DGI har Ballerup hele 44,2 procent andel af piger/kvinder som medlemmer set i forhold til indbyggerantallet. Gladsaxe kan mønstre en medlemsandel på 42,7 procent og Herlev 38,9 procent.

»Det er overraskende, at der kan være så store forskelle på så små geografiske afstande. Når tilslutningen til de lokale idrætsforeninger kan være så forskellig i to nabokommuner, så giver det anledning til en drøftelse, hvorfor foreningsidrætten står så stærkt i den ene kommune frem for den anden. Vi håber, at undersøgelsen kan give anledning til netop sådanne drøftelser i kommuner, foreninger, idrætsråd og blandt borgerne,« siger Peter Nedergaard, formand for DGI i Storkøbenhavn.

Men samtidig ser han også udfordringer.

»Megatrends som urbanisering og digitalisering har selvfølgelig store konsekvenser for den måde vi kommunikerer og er sammen på. Det gælder også i idrætsforeningerne, hvor vi heldigvis oplever et stort ønske om at tilpasse og udvikle idrætstilbuddene til de lokale borgere. Men vi må også erkende, at der er steder, hvor vi er nødt til at gøre noget andet end vi gør i dag. Det gælder blandt andet i forhold til pigers og kvinders deltagelse, for foreningslivet rummer ikke pt. lige muligheder for begge køn,« siger Peter Nedergaard.

Flere ensomme

Selvom den tendens ikke er så alarmerende i Ballerup Kommune, så er der en anden tendens i Ballerup, som har en mere negativ klang.

For undersøgelsen viser også, at Ballerup har den største andel af ensomme voksne sammenlignet med de andre hovedstadskommuner.

I alt har 10,3 procent af de voksne i Ballerup ’sjældent eller aldrig kontakt med venner’, mens Herlev har 9,6 procent ensomme og Gladsaxe har 9,1 procent.

Netop de tal viser, at der stadig er et stykke arbejde at gøre og at netop idrætsforeningerne har en udfordring med at tiltrække nye medlemmer, som man måske ellers har svært ved at ved at nå og som derfor bliver hjemme.

De 11 kommuner i undersøgelsen udover Ballerup Kommune var Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Tårnby kommuner.

Ballerup Bladet har forsøgt at få en kommentar fra formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Charlotte Holtermann (A) om undersøgelsen, og blandt andet om, hvad idrætsforeninger kan gøre for at komme ensomheden til livs men hun er ikke vendt tilbage