V raser over trafik-udmelding

De midlertidige stolper på Malmparken skal nu omdannes til permanente helleanlæg og busserne skal fortsat holde ude på vejen. Formålet er blandt andet at få bilisterne over i den kollektive trafik. Men den løsning synes Venstres gruppeformand ikke om. Foto: Arkivfoto.

Trafik Beslutningen om, at der skal laves permanente heller ved Mamparken, og at man vil have bilisterne over i den kollektive trafik, provokerer V-gruppeformand Kåre Harder Olesen.

Af Ulrich Wolf

I sommer var der store problemer og lange køer ved Malmparken, da busserne flyttede ud på vejbanen og bilerne måtte holde længe bag busserne eller overhale hasarderet for at komme videre. Det gav anledning til en del opstandelse og politikerne, med Teknik- og Miljøudvalgsformand Hella Hardø Tiedemann (A) i spidsen, lovede at der skulle findes en løsning på problemerne.

Nogle af busserne blev flyttet ind på holdepladsen ved Lidl og trafikpropperne løsnede sig i takt med den faldende sommerferietrafik. Siden er de mange togbusser forsvundet og i den forgangne uge kunne Ballerup Bladet berette, at der nu etableres permanente heller på Malmparken med forlængede hegn, så bilerne ikke kan foretage hasarderede ovehalinger og at man samtidig gør busløsningen permanent. Formålet er, blandt andet at få flere over i den kollektive trafik.

Ikke meningen

Det får nu Venstres gruppeformand, Kåre Harder Olesen, op i det røde felt. Han mener, at en permanent løsning som den er nu, aldrig har været meningen. Desuden er han vred over den ’chikane’ af bilisterne, som udmeldingen giver udtryk for.

»Der har været en større diskussion om Malmparken og det er altså nu blevet besluttet i udvalget, at gøre de nye heller permaneente og gøre den løsning med busserne ude på kørebanen permanent. Det er vedtaget på et møde, som vores medlem af udvalget ikke har deltaget i, så derfor har vi ikke kunnet gøre indsigelser. Men det er bestemt ikke med vores stemmer, at den løsning er blevet gjort permanent. Det var ikke meningen, at det skulle være en permanent løsning med de busser ude på kørebanen. Det skulle vi have haft en politisk diskussion om. Så den løsning vil vi ikke lægge stemmer til,« siger Kåre Harder Olesen, som er endnu mere pikeret over den udmelding, som udvalgsformanden ko med i Ballerup Bladet.

Officiel politik?

»Nu kommer sandheden altså frem. Alle mulige undskyldninger for at flytte busserne ud på vejen var på grund af vejarbejde, broarbejde og togbusser. Men nu viser det sig, at det handler om at presse bilisterne over i den kollektive trafik. Det synes jeg er helt vildt. Gad vide om det er officiel socialdemokratisk politik,« siger Kåre Harder Olesen og fortsætter.

»Der er rigtig mange borgere, som har brug for en bil, hvis de skal hente og bringe to børn, skal på arbejde og have en hverdag til at hænge sammen. Men meldingen er altså, at de skal presses ind i den kollektive trafik på blandt andet denne måde,« siger Kåre Harder Olesen.

Venstres holdning er ifølge Kåre Harder Olesen, at der skal findes en løsning, hvor busserne ikke holder ude på vejen med risiko for kødannelser til følge.

»Det har aldrig været meningen, at denne løsning skulle være permanent, så vi skal finde en løsning, der skal tilgodese alle trafikanterne, også bilisterne. Denne løsning bliver ikke med Venstres stemmer,« siger Kåre Harder Olesen, som nu ovevejer, hvordan han vil gå videre med sagen. Men kampen for at anden trafikalt løsning på Malmparken er ifølge Venstre gruppeformand i hvert fald ikke slut.