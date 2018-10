Nyt græs til kunstbanen

Der bliver klasket high-fives efter det første spark på den nye kunstgræsbane ved Ballerup Idrætsby. Udvalgsformand Charlotte Holtermann tog det første spark og derefter gik fodbolddrengene fra BSF i gang med træningen. Foto: privatfoto

Indvielse Efter at have hængt lidt med stråene i et stykke tid fik kunstgræsbanen ved Ballerup Idrætsby nyt og helt glat græs.

Af Ulrich Wolf

Et veltilrettelagt spark til bolden på en god græsbane kan betyde meget for, hvilken skæbne det spark får. Om bolden går i mål eller havner helt ved siden af. Derfor er det vigtigt, at græsset er grønt og jævnt på banen, når der spilles.

Derfor fik kunstgræsbanen i Ballerup Idrætsby mandag nyt græs og det blev sparket i gang af formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Charlotte Holtermann (A) og en gruppe fodbolddrenge fra BSF.

Det ar tydeligt at bolden rullede lige og fint.

Det første spark stod udvalgsformanden for og dermed var banen officielt indviet.

En god bane

»Jeg er rigtig glad for, at kunstgræsbanen har fået det løft, som den naturligt har trængt til, efter den har rundet ti år.

Det er helt tydeligt, at fodboldklubberne er glade for muligheden for at træne og spille på kunstgræs og gode faciliteter og anlæg er en stor årsag til, at man får lyst til at fortsætte med sin idræt. Derfor skal banen naturligvis være i orden,« siger Charlotte Holtermann.

Kunstgræsbaner er langt mere hårdføre end almindelig græsbaner og derfor er der nu lagt op til langt flere problemfri spilletimer på den nye bane.

Banen var mere end ti år gammel og banen underliggende tæppe er blevet skiftet ud med nyt grus og altså nyt græstæppe. Der er også kommet flere brønde, der skal sikre, at det underliggende dræn bedre kan vedligeholdes.

Der er stadig en lille smule arbejde tilbage på fliserne omkring banen og de grønne områder omkring banen, som vil blive gjort færdig i løbet af oktober.