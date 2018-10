Godt i gang efter hård start

Jesper Gettermann og hans partner fik gang i virksomheden Comized efter god hjælp og sparring fra blandt andet væksthuset, som en del af Ballerup Kommunes iværksætterstategi. Foto: privatfoto

I gang Det var lige ved at gå galt, inden de kom i gang, men for Ballerup-virksomheden Comized har fokus og god hjælp fra Væksthuset betydet, at de nu går efter en fordobling af forretningen inden for to år.

Af Ulrich Wolf

Kender du det, at man får lyst til at starte helt forfra?

Jesper Gettermann var velplaceret i en direktørstilling, men fik efter 13 år lyst til nye udfordringer. Sammen med sin forretningspartner kastede han sig derfor ud i projektet med at bygge en ny virksomhed op.

»Jeg ejede en vis andel af virksomheden, men jeg synes tøjlerne blev for stramme og visionerne for enøjet rettet mod økonomi, så jeg ville hellere skabe en forretning baseret på mig og min partners værdier og visioner,« fortæller Jesper Gettermann om springet han tog.

Comized hedder virksomheden, og de bor i Ballerup.

En stejl opstart

Jesper og hans partner brugte deres opsparede erfaringer fra branchen, hvor Jesper blandt andet har arbejdet hos TDC og Siemens med salg af kommunikationsløsninger og kontaktcentre, og netop dette blev startpunktet for den nystartede virksomhed. Her tilbyder de helhedsløsninger for virksomheder med behov for et professionelt kontaktcenter, der tager sig af dialog med kunderne.

»Vi lagde ud med at kigge efter ledige kommunikationsplatforme, hvorfra vi kunne overtage medarbejdere og kunder.

Her kom vi i dialog med Atea, som havde en platform de ikke ville videreføre, så lige pludselig havde vi det hele på én gang – både platform, kunder og medarbejdere,« siger Jesper om opstarten, der dog ikke blev så blid som han havde håbet på:

»Vi fandt fine lokaler i Ballerup, hvor Atea også lå, og havde en god dialog med Ballerup Kommune om at starte op her. Det var i 2016, men kort tid efter sagde to af vores folk op og samtidig gik vores hovedleverandør i betalingsstandsning. De største kunder truede med at smutte og det hele stod lidt i brand, før vi rigtig var kommet i gang.«

Jesper og kompagni fik dog vendt udviklingen og skabt den nødvendige tillid hos kunderne, som gjorde at de kunne blive mere offensive og få en række nye store kunder ind i butikken, især blandt forsikringsselskaber.

Going for the double

Med forretningen på ret køl, nedsættelsen af et advisory board og en efterhånden god struktur med tilhørende voksende indtjening, begyndte Jesper at kigge sig om efter muligheder for at vokse yderligere, og her kom han i snak med Ballerup Kommunes erhvervskonsulent, som de i virksomheden løbende holdt statusmøder med, efter at være tilflyttere til kommunen.

»Her hørte vi om muligheden for at få sparring hos Væksthuset, og det tilbud tog vi imod. Vi fik en god dialog med vækstkonsulenten, der havde international IT-baggrund. Han pustede til vores ambitioner, vi fik lagt en strategi for de næste par år og gik i dybden med vores målsætning. Inspireret af en medarbejder, som indenfor to uger gennemførte to ironmans, besluttede vi også at gå efter ’the double’ og fordoble forretningen indenfor de næste to år. Måske bliver det svært, men vi har ambitioner om at forsøge,« siger Jesper om forløbet med Væksthuset, og fortsætter:

»Vi er så fokuserede til daglig, så det er dejligt når der kommer en udefra og udfordrer os, vanetænkningen bliver sat på prøve. Det har været jordnært og hele tiden i tråd med vores forretning. Både dialogen med kommunen og

Væksthuset har været gunstig, for vi er jo et sted, hvor det giver mening at tale om fremtiden, så vi har kunne omsætte inputtet til noget praktisk.«

Vigtigt at hjælpe

Ballerup Kommune har løbende hjulpet Comized med at komme på plads og føle sig til rette, som del af den aktive iværksætterstrategi kommunen har lagt.

”Vi har oplevet et godt netværk i kommunen, især har erhvervsarrangementerne givet os et brugbart netværk. Det var også her vi blev opmærksomme på de mange tilbud vi har adgang til, det er ikke sikkert vi skal bruge det hele ligesom vi bruger Væksthuset, men det er godt at vide der er support at hente,” siger Jesper Gettermann.

Jette Rau, erhvervsudviklingschef hos Ballerup Kommune, finder det både vigtigt og glædeligt at kunne hjælpe en virksomhed som Comized:

”Vi er glade for, at Comized har fået et så godt og konstruktivt forløb. Vores vigtigste opgave er at virksomhederne i Ballerup føler, at de har de bedste rammer for at kunne udvikle sig. Så når vi møder dem, store eller små, lytter vi til det de har på hjerte. Når vækst kommer på dagsordenen, taler vi om de kan have gavn af Væksthusets sparring. Det er en central del af vores strategi, at vise virksomheden vej til den hjælp de har brug for lige nu og her.”