Hukommelsestab førte til forfatterskab

65-årige Ulla Dueholm blev forfatter ved et tilfælde. Den autodidakte skuespiller mistede sin korttidshukommelse i forbindelse med sygdom og måtte finde en anden kanal at udtrykke sin kreativitet igennem. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Krimi Siden 2004 har Ulla Dueholm kunnet kalde sig forfatter, efter hun måtte lægge skuespiller-karrieren bag sig i forbindelse med sygdom. Nu debuterer hun med en krimi ’1 sag for 3’, hvis hovedpersoner er inspireret af tvillingebrødrene Michael og René, der betog nationen i 2008, da de deltog i X-Factor.

Af Dorthe Oxgren

»Jeg anede ikke, hvad jeg skulle. Min korttidshukommelse var væk. Jeg kunne ganske enkelt ikke huske, hvad der lige var sket. Jeg kunne ikke indlære replikker. Men jeg kunne huske, hvad der var sket for år tilbage. Så jeg besluttede mig for at begynde at skrive mine erindringer.«

65-årige Ulla Dueholm sidder i sin stue på førstesal i huset i Skovlunde og fortæller, hvordan hun blev forfatter. Huset har hun og manden, trommeslageren Thomas Just Jacobsen, boet i siden 1991. Parret mødte hinanden nogle år tidligere i Kolding Revyen, som Ulla Dueholm instruerede. Det var dengang hun havde fart på sit kunstneriske liv som skuespiller og instruktør. En løbebane der startede i Fredericia, hvor Ulla Dueholm er født, og hvor hun var med til at sparke gang i byens dengang hensygnende kulturliv med musicals opført på Fredericia Teater. Samme teater som i dag er berømmet for sine opsætninger af musicals og for Det Danske Musicalakademi, landet eneste af sin art, der uddanner musical-performere.

»Udover amatørteaterforeningen var der ingenting i Fredericia dengang. Kulturforvaltningen og den siddende formand for kulturudvalget var forstokkede, så vi unge måtte selv sparke noget i gang,« siger Ulla Dueholm, der i fire år var den ene halvdel af makkeparret, der udgjorde Musikteatret Michu, der satte musicals op på Fredericia Teater, og som blev startskuddet til en lang løbebane indenfor teatret.

Farvel til scenen

Scenekarrieren måtte hun pludseligt lægge bag sig, da hun i 2004 mistede sin korttidshukommelse i forbindelse med en indlæggelse på Hovedpineklinikken i Glostrup. Ulla Dueholm lider af migræne og skulle udredes grundigt, og i samme forbindelse afprøve forskellige typer af medicin. Det blev begyndelsen på et liv som førtidspensionist, men også som forfatter, for Ulla Dueholm tålte ikke medicinen, der gjorde skade på hendes hukommelse.

»Jeg begyndte ikke at kunne huske. Jeg har aldrig haft let ved at lære replikker, men nu blev det kropumuligt. Det var så forfærdeligt. Jeg var midt i en revy, og skulle synge, og så blev der helt sort derinde. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg sagde, jeg skal have sufflør på, og så stoppede jeg midt i sangen. Derefter var det slut med at gå på scenen.

Hele min tilværelse var ødelagt. Man er scenekunstner for at give noget til folk. Jeg var frygtelig ked af at miste det. At være på scenen og opleve, at jeg midt i en sang pludselig ikke kunne huske noget,« fortæller Ulla Dueholm, der gennem skriverierne har fået hukommelsen tilbage og samtidig fundet en ny måde at udtrykke sig på.

Virkelighed og afasi

»Gennem bøgerne kan jeg også give folk noget. Og skriverier har ført mig tilbage til livet,« siger den debuterende krimiforfatter og finder en stak bøger frem fra en stor dragkiste i stuen. Alle sammen med hendes signatur, blandt andet selvbiografien på fire bind, antologier, et par socialrealistiske romaner, den ene, der kredser om konsekvenserne af anonyme sæddonorer, når donorbørn finder sammen og får børn, og den anden om at få børn i en meget tidlig alder.

Inspirationen til bøgerne henter Ulla Dueholm i virkeligheden, uanset om det gælder de virkelighedsnære genrer eller fiktion, eller de foredrag, hun tager ud og holder om blandt andet afasi, når mennesker bliver ramt på deres evne til at bruge sproget efter en hjerneskade. Det foredrag er resultatet af en forestilling ’I går var mit liv’, som hun lavede for år tilbage om afasi-ramte.

»Vi øvede et sted, hvor vi skulle hente nøglen på kontoret. Hende der plejede at give mig nøglen, var der pludselig ikke mere. Hun var blevet ramt af afasi, og det var hende, der bad mig skrive en forestilling om, hvor hårdt det er pludselig at blive betragtet som sindssyg, når man ikke længere kan bruge sproget. Det er en af de bedste ting, jeg har lavet,« siger Ulla Dueholm, der nåede at opføre stykket adskillige hundrede gange, blandt andet på Afasiskolen i Vejle og på sygeplejeskolen i Risskov, før hun måtte opgive at stå på scenen. Den er nu skiftet ud med træhytten i baghaven. Hver dag fra klokken 11-18 går Ulla Dueholm ind i sit lønkammer for at give karaktererne i sin nye krimiserie liv. ’

Inspireret af X Factor-deltagere

’1 sag for 3’ er den første i en serie på otte, som hun har skrevet kontrakt med forlaget om. Toeren er allerede skrevet og sendt af sted til forlaget. Det er ren fiktion, om end de er inspireret af virkeligheden. Hovedpersonerne Peter og Ove Ovesen er tvillinger, har ADHD og er begge efterforskere i Rejseholdet. Karaktererne fik hun ideen til, da hun så tvillingerne Michael og René Amdi Hansen, der trods deres handicaps betog nationen i 2008, da de deltog i X-Factor.

»Jeg er vild med at skrive, jeg træder ind i et andet rum. Og jeg skal helst ikke afbrydes,« siger den produktive forfatter, inden hun forsvinder ind i sit kreative rum for at skrive videre på sin krimiserie.

’1 sag for 3’ er den første i en krimi-serie på otte bøger, udgivet på forlaget Mellemgaard.