Trafikken glider

Debat Kære Kåre Harder Olesen.

Af Hella Hardø Tiedemann (A), Formand for Teknik- og Miljøudvalget

Som du ved, har der i mange år været fremkommelighedsproblemer i myldretiden på Malmparken. Sådan var det for både busser og biler. Og projektet derude er ikke sat i verden for at chikanere bilisterne, men for at sikre en bedre fremkommelighed for busserne.

Hvis vi ser bort fra de opstartsproblemer vi så på Malmparken, kan vi nu konstatere at trafikken bliver afviklet fornuftigt. Der er nu kødannelser bag busserne, hvor der tidligere var kødannelser både i forbindelse med lyskryds, ved svingende trafik og ved S-togsbroen, når der holdt mere end 2 busser i stoppestedet. Man kan sige, at den kødannelse der altid har været, blot er flyttet. Jeg kan i øvrigt nævne, at jeg planlægger, at vi skal have en politisk drøftelse af den endelige løsning på Malmparken på mødet i Teknik og Miljøudvalget den 6. november.«