Tak er kun et fattigt ord

Debat Som formand for Ballerup Museums bestyrelse siger jeg tak til samtidige partier. Hvorfor?

Af Anja Holtze (A), Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget

Jo, fordi, vi sammen er 100 procent enige om, at administrationens spareforslag på de 600.000 kroner skulle væk.

Museet skal ikke drives af frivillige, fordi det er vores fælles historie og det sted der samler os uanset kulturelle eller politiske holdninger. Det er godt for Ballerup kommune at have sådan et sted og det kræver en professionel ledelse at drive sådan et sted.

Museet læner sig op ad Ballerups Kommunes tema ’Vi skaber fremtiden sammen’ i vision 2029 og gennem museets arbejde med frivillige ønskes der at understøtte stærke fællesskaber, hvorigennem borgeren involverer sig og tager ansvar. Det kræver en professionel ledelse, at lede sådanne processer.

Museet sætter fokus på en kommune i forandring, hvor historien om byerne før skaber rammerne til at forstå nutiden og derigennem skabe fremtiden.

Ved at undgå besparelser på museet, har vi givet tid til at videreudvikle Ballerups Museums vision, som er at skabe kvalitetsfyldte oplevelser, der giver historisk viden, identitet og samfundsmæssig indsigt for borgerne.