Tidlig hjælp til børn

Debat I budget 2019 er der afsat penge til, at investere i den tidlige barndom

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), Medlem af kommunalbestyrelsen

Tidlig indsats for familier og børn er vigtigt, derfor er det også rigtig godt at barnets første 1.000 dage, er prioriteret i budget 2019. Barnets første 1.000 dage er indsatser målrettet de familier og børn, der er udfordret og har behov for hjælp. Den tidlige indsats giver rigtig god menig, for jo tidligere vi som samfund kan hjælpe børnene, des større effekt har det på barnets liv. Økonomisk er det også en god investering, – jo tidligere der investeres i at give børn en god start på livet, desto færre børn får behov for dyre indsatser senere i barndom og ungdom.

Indsatsen for at finde de børn og familier, der har brug for hjælp virker, og derfor er det også vigtigt at Familiehuset, der tilbyder hjælp til børn og familier, er blevet prioriteret. Forhåbentlig vil det kunne nedbringe ventetiden til familiehuset, så børn og forældre ikke skal gå og vente i mange måneder på at få hjælp.

Selvfølgelig ville vi i Enhedslisten gerne have haft meget mere til børneområdet, men vi kan se vores politik godt afspejlet i budget 2019 og det er vi glade for.