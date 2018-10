Fra finanskrise til forfatter

Allan Jagt har netop udgivet sin femte krimi ’Den amerikanske datter’ på Skriveforlaget. Brændstoffet er ’en sindssyg god fantasi’, forklarer han. Foto: Flemming Schiller

krimi Da finanskrisen lukkede Allan Jagts vinforretning, gik han i gang med at skrive sin første kriminalroman, og blev indstillet til Debutantprisen. Nu har han netop udgivet sin femte krimi ’Den amerikanske datter’.

Af Dorthe Oxgren

I et anonymt udseende rækkehus i Smørum, bor og arbejder Allan Jagt. I dagtimerne sidder han i sit værksted og driver sin forretning Musikernes Service Center, hvor han reparerer elektroniske musikinstrumenter.

Oprindeligt er Allan Jagt uddannet elektronikmekaniker og har det meste af sit arbejdsliv beskæftiget sig med musikere og deres musikinstrumenter. Først som leder af en landet største musikudstyrsforretning på Frederiksberg og senere som selvstændig. Selv saglige Kim Larsen og band har han serviceret med sin fingerfærdigheder.

Men Allan Jagt er ikke bare fiks på fingrene, han har også en livlig fantasi, så i fritiden skriver han krimier. Fem af slagsen er det blevet til, indtil nu. Den seneste, ’Den amerikanske datter’ udkom således i sidste uge på Skriveforlaget.

»Vores liv er skabt af tilfældigheder, lyder forklaringen på, at Allan Jagt også kan kalde sig krimiforfatter. – Jeg har altid godt kunne lide at skrive, lige siden, jeg gik i skole. Hvis vi fik at vide, at det skulle fylde tre sider, så skrev jeg altid ti. Så læste jeg ’Nitten røder roser’ af Torben Nielsen, og var solgt til genren. Og da jeg var 23, skrev jeg den første krimi, i hånden, men jeg smed den ud.«

Fra vin til bøger

Der skulle gå mange år, før den 57-årige krimiforfatter satte sig til tastaturet igen. Denne gang på grund af finanskrisen. Allan Jagt drev en vinforretning i Brønshøj, da verdensøkonomien gik grassat. Han havde haft forretningen i et par år, og det var netop lykkedes at vende de røde tal til sorte, da de første historier om en global, økonomisk nedsmeltning satte en brat stopper for det kapitel.

»Fra den første overskrift om finanskrise ramte aviserne, stoppede salget af vin i min forretning. Det var lige op til jul, og der gik tre uger, hvor jeg kun havde to kunder. Så jeg måtte lukke og finde på noget andet. Og så tænkte jeg; hvad skal jeg så? Jeg skal skrive bøger.«

Denne gang var Allan Jagt fast besluttet på at give skriverierne en reel chance. Han genbrugte plottet, han fandt på i sine unge år og skrev en bog, som han sendte ind til de store forlag. De havde ikke mulighed for at udgive bogen, men syntes manuskriptet var så godt, at de opfordrede ham til at får det udgivet andet steds. Så i 2010 udkom den første bog ’Dødens Billeder’, og Allan Jagt blev indstillet til Bogforums Debutantpris.

Inspiration indefra

Inspirationen til bøgerne kommer mest indefra, fortæller Allan Jagt, der er begunstiget med en livlig fantasi, og så læser han af og til en kriminalroman. Den svenske krimiforfatter Arne Dahl og amerikanske John Grisham er blandt favoritterne. Især Grishams personskildringer holder Allan Jagt meget af og lader sig inspirere af, når han skal skrive sine egne persongallerier frem.

»Det falder mig nemt at skrive. Jeg finder først på plottet. Det er vigtigt, at det er realistisk, og det kan godt tage noget tid. Derefter skriver jeg starten, og så slutningen. Det skal være på plads, før historien kan tage form. Når jeg så går i gang, så skriver jeg historien frem. Undervejs dukker der nye personer op, som skal flettes ind i handlingen,« fortæller Allan Jagt, der i sin seneste roman også trækker på historier fra virkelighedens verden.

Tråde til virkeligheden

I krimien indgår således en ukendt datter fra Amerika, som dukker op til en begravelse. En kvinde som ingen kender til. Og det afsæt har Allan Jagt hentet fra autentiske begivenheder, hvor ukendte og uægte børn pludselig dukker op i forbindelse med et dødsfald i familien og vender op og ned på familiens historie og på de enkelte familiemedlemmers selvforståelse.

»Jeg havde en bedste ven og kompagnon, som jeg drev virksomhed med. Han opdagede i en alder af 48 år at få en storebror, der var blevet bortadopteret som spæd. Det vendte op og ned på hans rolle som storebror, og den måde han så på sig selv. Og jeg oplevet noget lignende i min egen familie,« fortæller Allan Jagt og tilføjer, det er første gang, han har flettet et personligt element ind i en af sine bøger.

’Den amerikanske datter’ er udgivet på Skriveforlaget.

Foto: Flemming Schiller

Faktaboks: Allan Jagts bøger:

Dødens Billeder (2010) på forlaget Mellemgaard

Dødens Sø (2010)

på eget forlag

Dødens Følgesvend (2011) på Skriveforlaget

Desperat Flygtning (2013) på Skriveforlaget

Den amerikanske Datter (2018) på Skriveforlaget