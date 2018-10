Politi uge 43

Genrefoto Foto: Politi.dk

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Af Redaktionen

Indbrud i forretning

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et indbrud i en forretning sket mellem mandag den 22. oktober klokken 17.30 og tirsdag den 23. oktober klokken 7 på Baltorpvej i Ballerup.

Et hegn til området var klippet op, hvorefter en dør var brudt op. Diverse el-værktøj var stjålet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

Kvinde udsat for tricktyveri

En politipatrulje kørte mandag den 22. oktober klokken 10.50 ud til en anmeldelse om et tricktyveri sket foran et supermarked på Borupvang i Ballerup.

En mistænkt tricktyv havde henvendt sig til en kvinde i midten af 70’erne, som ikke forstod tricktyven, hvorfor hun spurgte forbipasserende om hjælp. Kvinden opdagede bagefter, at hendes blå skindtaske var stjålet fra hendes indkøbsvogn. Den mistænkte tricktyv beskrives som: Kvinde af asiatisk udseende på cirka 30-35 år, almindelig i kropsbygningen, cirka 160 cm. høj.

Hun havde sort hår og var iført en brun jakke. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

Indbrud i villa

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud på Solvej i Ballerup sket søndag den 28. oktober mellem klokken 16 og klokken 21.50. Et vindue var brudt op og en computer var stjålet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

Københavns Vestegns Politi opfordrer borgerne til at være opmærksomme på indbrud:

Lav ferieaftaler med naboen og skab liv i fraværet: Tøm post, fyld skraldespand, slå græs for hinanden

Vær varsom med åbne døre og vinduer om sommeren

Ryd ikke op før ferie, lad huset se beboet ud

Hold øje i dit område – også om natten. Er noget unormalt – f.eks. personer eller biler, der ikke plejer at færdes der? Ser alt normalt ud hos naboen?

Ring hurtigt til politiet, hvis du ser noget mistænkeligt. Ring 1-1-2, hvis det er akut, ellers 114

Arbejder du om natten – f.eks. med avisomdeling, renovation, som tankpasser eller lignende – så vær opmærksom på mistænkelige personer og biler i dit område

Lad ikke værdier ligge frit fremme – gem dem af vejen

Læs mere: Sådan beskytter du dig mod indbrud: www.dkr.dk

Sigtet for narkokørsel

En politipatrulje stoppede en mandlig bilist i starten af 20’erne i en rutinemæssig kontrol på Industriparken i Ballerup søndag den 28. oktober klokken 01. Patruljen skønnede ham narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel og besiddelse af narko, som han nægter.

En kvindelig passager i bilen blev ligeledes sigtet for besiddelse af narko, som hun erkender.

Den mandlige fører af bilen blev kørt til politigården i Albertslund til blodprøver.