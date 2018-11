Ballerup bider København i erhvervshaserne

Blandt de helt store Life Science-virksomheder i Ballerup er Leo Phama, der har omkring 2000 arbejdspladser. Foto: Arkivfoto.

Virksomt Der er en stor koncentration af såkaldte Life Science virksomheder i Ballerup. Faktisk viser de nyeste tal, at Ballerup er tæt på at overgå København i medico-arbejdspladser.

Af Ulrich Wolf

Det er ikke nogen hemmelighed, at Ballerup satser på at tiltrække virksomheder. Gerne moderne vidensvirksomheder indenfor teknologi, finans og ikke mindst medicinalvirksomheder, de såkaldte Life Science-firmaer.

Netop den sidste slags er i stærk vækst, hvor en række store både danske og udenlandske virksomheder har placeret sig i Ballerup.

Den seneste opgørelse fra Øresundsinstituttet og Medicon Valley Alliance viser, at der er 5700 arbejdspladser i Ballerup indenfor Life Science. Det er markant højere end i Malmø, som også er en af de store spillere i regionen, men også flere end de fleste af de andre markante byer, Hillerød, Kalundborg, Helsingborg og Lund, i det såkaldte Medicon Valley-område i Øresundsregionen.

Faktisk er Ballerup ved at overhale København, der har 6100 Life Science-arbejdspladser og med de nye udbygningsplaner for Kildedal-området indenfor de kommende år er der stor sandsynlighed for, at det tal hurtigt bliver overgået. De fleste Life Science arbejdspladser (8800) befinder sig i Gladsaxe/Bagsværd og baserer sig stort set på, at Novo Nordisk har sit hovedkvarter her.

Men med den udvikling der er planlagt til at komme i gang omkring Kildedal-området ved Måløv, så kan borgmester Jesper Würtzen (A) sagtens se, at Ballerup overhaler begge konkurrenter snart.

Plads til vokseværk

»Vi ligger tæt på København og har god infrastruktur. Det samme kan man sige om Gladsaxe, men vi har stadig de grønne områder. Vi har kort sagt plads til at vokse. Omkring Kildedal er der tæt på motorveje og dermed også tæt på Københavns andre muligheder, lufthavnen og samtidig er der plads til at man kan komme hertil og man kan parkere.

Der er plads til op i mod 10.000 nye arbejdspladser, når Kildedal-området er fuldt udbygget, så der er et stort potentiale,« siger Jesper Würtzen.

Han pointerer, at man i Ballerup har en mulighed for at tiltrække både erhvervslivet og de store virksomheder, men også nye borgere.

»Vi er en pendlerkommune, hvor rigtig mange kører ind for at arbejde hver dag. Sådan vil det også være i fremtiden.

Men vi vil også gerne have, at de folk som arbejder her, bor her. Så vi skal også tænke på at udvikle områder, der er attraktive for borgerne. Samtidig er kommunen bygget sådan op, at vi har erhvervlivet ’adskilt’ fra beboelse, og derfor er det godt, at vi har de store grønne arealer. I andre kommuner kan borgerne godt være trætte af at bo ved siden at virksomhederne,« siger Jesper Würtzen, som anslår at man om 5-8 år kan overhale København og Gladsaxe som området med flest Life Science arbejdspladser.

Han mener samtdig, at det er vigtigt, at kommunerne i udkanten af København står sammen for at skaffe endnu bedre infrastruktur til området.

Mere tiltrækkende

»Vi snakker om en Ring 5 motorvej, der kører udenom Ishøj/Greve området og den voldsomt trafikerede Sydmotorvej, og så rammer ind i motorvejen ved Køge. Der er mange ting, der taler for, at vi skal have endnu bedre infrastruktur, så vi kan tiltrække erhvervslivet i endnu højere grad,« siger borgmesteren.

De 5700 ansatte i Life Science branchen i Ballerup er primært beskæftigede i store og internationale virksomheder som Novo Nordisks forskningshovedkvarter, Leo Pharmas hovedsæde, GN, Symphogen og Pfizer.