Knoklede rekordbeløb ind mod cancer

Der blev svedt og knoklet blandt medarbejderne hele ugen, men det endte også med et stort beløb til Knæk Cancer. Foto: Topdanmark

indsamling For femte år i træk indsamlede Topdanmarks medarbejdere penge til Kræftens Bekæmpelse ved at forbrænde kalorier, som blev omregnet til kroner.

Af Redaktionen

Uge 43 stod i motionens tegn hos Topdanmark, da 787 medarbejdere svedte for at indsamle penge til den store Knæk Cancer indsamling.

Tidlig morgen og sen eftermiddag kunne man hele ugen spotte hundredvis af løbere og fodgængere i området omkring Borupvang i Ballerup. Der blev også blev dyrket yoga, danset og spinnet i stor stil. Topdanmark havde nemlig for femte år i træk besluttet at donere 10 kr. pr. 100 forbrændte kilokalorie på spinningcyklen og 10 kroner pr. kilometer, medarbejderne gik og løb. Og hver gang med-arbejdere deltog i en yoga- eller zumba-time donerede Topdanmark 50 kr., der ubeskåret gik til Kræftens Bekæmpelse.

Fredag eftermiddag kulminerede ugen i et stort event med aktiviteter for både børn og voksne. Her havde sportsjournalist og tidligere cykelrytter, Dennis Ritter, valgt at lægge vejen forbi, for at støtte det gode formål. Som den første spinner trådte han i pedalerne klokken 15.30 og hjalp med at forbrænde endnu flere kalorier. Efterfølgende tog yderligere fire motiverende, engagerede og energi-ske instruktører over og sørgede for, at ingen var i tvivl om målet; nemlig at slå rekord og indsamle endnu flere penge end de forrige år.

Det hårde arbejde viste sig at bære frugt; eftermiddagen blev nemlig afsluttet med den glædelige besked om, at målet var nået. Topdanmark havde indsamlet 289.118 kroner og dermed det største beløb nogensinde.