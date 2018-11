Længslen efter noget andet

Christina Elvira Godsk er inspireret af bl.a. Picasso, Frida Kahlo og hjemlige Willumsen. Mange kender hende fra Måløv Kulturhus, hvor hun for nogle år siden vandt en konkurrence om at lave et maleri til kulturhusets indgangsparti. Foto: Flemming Schiller

kunstner Behovet for at udtrykke sig i billeder har fulgt billedkunstner Christina Elvira Godsk siden barndommen. Hendes kunst er figurativ og ekspressiv og kredser om de eksistentielle spørgsmål, om længslerne og drømmene. Lige nu er hun aktuel med sine illustrationer til en fagbog for børn ’Alverdens spørgsmål om fisk’.

Af Dorthe Oxgren

»Har du noget imod den er ude. Jeg kan ikke fange ham ind«.

Christina Elvira Godsk spejder i retning af lampen henover spisebordet. På ledningen sidder familiens seneste medlem, undulaten Patigno, og vugger tilfreds frem og tilbage og har ikke til sinds at lade sig indfange og blive sat i bur. Næsten lige som husets frue kunne man tilføje, for Christina Elvira Godsk har også brug for plads til at kunne udfolde sig og trives.

Sådan har det været siden barndommen, hvor hun elskede at tegne og male og fortælle historier gennem billeder, udtrykke følelser og sindsstemninger med papir og farve. Akrylfarver, tusch og tryk, for den 45-årige kunstner faldt også i bøtten med utålmodighed som barn, og har hverken tid eller temperament til at sidde og se på, mens oliemaling tørrer.

»Jeg har altid tegnet, og malet. Lige siden barnsben, jeg elskede at fortælle historie gennem billeder. Da mine veninder gik i gymnasiet, jeg var ikke dygtigt nok til det, så gik jeg i tiende klasse, og blev derefter nærmest tvunget af min mor til at blive social- og sundhedshjælper – og siden assistent. Men alt det med sår og forbindinger interesserede mig ikke. Til gengæld synes jeg, det var sjovt at komme og besøge de gamle og se deres billeder på væggene og høre deres historier. Det menneskelige fangede mig. Og det har det altid gjort. Jeg husker, jeg som barn sad på bagsædet af bilen, og vi kørte forbi ude på Baltorpvej og jeg forestillede mig, hvordan det var at leve bag vinduerne i de boligbebyggelser, vi passerede,« siger kunstneren, der er aktuel med en fagbog for børn ’Alverdens spørgsmål om fisk’ som hun har illustreret.

Søgen efter noget mere

At arbejde kunstnerisk i børnehøjde er ikke uvant for Christina Elvira Godsk, der gennem flere år har stået i spidsen for en række kunstprojekter for og med børn i daginstitutioner i Ballerup og Furesø kommuner. For i 2008 blev hun uddannet børnehavepædagog med speciale i æstetiske læreprocesser.

Hendes egne værker kredser sig om de voksens verden, de eksistentielle spørgsmål, længslerne og drømmene. Værker der er figurative, naive og drømmende og leder tankerne i retning af street art og ekspressionisme. Ansigter og fabeldyr med for store øjne, der kigger undersøgende på beskueren, som om de er på udkig efter noget, vil spørge om noget.

»Følelsen af længslen efter noget andet. Søgen efter noget mere, at være med der, hvor det sker. Den genkender jeg i vores verden – og fra mig selv. Den tvetydighed vi mennesker lever i,« siger Christina Elvira Godsk, der selv fik øjnene op for kunst, da hun efter den forfejlede flirt med ældreplejen søgte ind på den fri ungdomsuddannelse, hvor en lærer åbnede døren til kunstens verden og til at blive set og forstået som et skabende menneske med behov for at udtrykke sig gennem billeder.

Foto: Flemming Schiller

Familieliv og kunstnerliv

Undulaten gynger stadig på ledningen hen over spisebordet, og nu har den fået næbbet på gled. Den kvidrer lystigt, næsten som om, den giver sig besyv med, mens Christina Elvira Godsk fortæller om de unge år, der førte hende på kunsthøjskoler, på backpacker-tur i Europa, og i Kibbutz i Israel, hvor hun mødte sin brasilianske mand, som hun i dag har de tre børn med, Emil på 16, Clara på 12 og Oliva på ni år.

Parret bor i en årrække på Amager og er en del af miljøet på Christiania. Hun er godt i gang med at male, har atelier på B&W, og begynder at udstille. Men drømmen om at få børn og stifte familie presser sig også på, og med den også behovet for mere stabilitet og struktur.

De flytter derfor til Ballerup, hvor hun har sin familie. Christina Elvira Godsk uddanner sig til pædagog. Livet med tre små børn, og en mand, der rejser meget på grund af arbejde, betyder, at hun ikke har tid til at male derhjemme. I stedet får hun afløb for sin kreative åre på jobbet, sammen med børnene, og skaber sig således en niche, der forener det pædagogiske med det kunstneriske, og som hun med egne ord er »skidegod til«. I takt med hendes egne børn bliver større, bliver der tid til fordybe sig i egne værker igen.

Batterierne er flade

Men det er en konstant balancegang mellem familieliv, deltidsjob og kunstnerisk virketrang, og for tre år siden får en sygemelding på grund af stress hende til at ændre kurs.

»Mine batterier er løbet tør, og jeg blev sygemeldt med stress. Jeg kunne mærke, at jeg ikke kunne være i noget, der ikke giver mening for mig. Jeg var ansat som skolepædagog, og her kunne jeg ikke få lov til selv at sætte rammerne. At stå på en legeplads og holde opsyn med børnene – det druknede jeg i. Jeg er vant til at selv at have fingrene nede i tingene, at have ejerskab for det, jeg laver. Og det følte jeg ikke, jeg havde i skolen,« forklarer kunstneren, der under sin sygemelding beslutter, at hun vil lave kunst på fuld tid, hvis hun vel og mærke vinder den konkurrence, som Måløv Kulturhus har udskrevet. Konkurrencen går ud på at male et maleri til kulturhusets indgangsparti.

»Jeg så konkurrencen og tænkte, at jeg har jo boet i Måløv, så jeg skrev et digt om at være ung der i 1980’erne med solcentret på hovedgaden – og så sendte jeg en illustration ind – og vandt. Jeg havde sagt til mig selv, at hvis jeg vinder, så skal jeg i gang med min kunst på fuld tid.«

Sådan blev det. For et par måneder siden udløb så den kontrakt, Christina Elvira Godsk havde som kunstpædagog på deltid. Forude venter nye kunstopgaver, en udstilling i kunstforeningen på Det kongelige Teater, og forhåbentligt også flere børnekunstprojekter. Ude i haven er hendes nye atelier under opførelse. Indtil det står færdigt, udfolder hun sine talenter i et hjørne af stuen, mens børnene er i skole, og undulaten har fået fri til at flyve. Lige nu flakser den rundt oppe under loftet. Den er kommet tættere på, som om den også gerne vil være der, hvor det sker. Nysgerrig og søgende.

Christina Elvira Godsks værker er repræsenteret hos Galleri KBH Kunst, i indre by, Galleri Bomhuset på Amager og Galleri Heike Arndt i Berlin og Kettinge på Lolland. Se mere på www.elviragodsk.com. Bogen ’Alverdens spørgsmål om fisk’ er forfattet af Mikkel Milsgaard og udgivet på Forlaget Silhuet.