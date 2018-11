Fit for kids og deres forældre

Mette Villing og Sia Sabroe (i de blå trøjer) står for træningen, der er en blanding af opvarmning, styrketræning og leg. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Bevægelse Fit for kids’ hedder et gratis motionstilbud til børn i alderen syv til 15 år og deres forældre. Udover bevægelse gennem leg, får familierne tilbudt hjælp til at ændre kost- og motionsvaner samt at blive vejet.

Af Dorthe Oxgren

I en moderne og bekvem hverdag lister kiloene på sidebenene sig nemt på, og pludselig vejer man for meget. Med med justeringer i kosten, mindre tid foran skærmen og en mere aktiv livsstil, kan der rettes op på det. Og det er hvad, de arbejder med hos Fit for Kids i Ballerup, når de to gange om ugen inviterer børn i alderen 7-15 år indenfor, sammen med deres forældre, for at få sved på panden gennem fysisk leg og træning.

August på 11 år har gået på holdet med sine forældre i mere end et år. Han er normalvægtig, efter at have tabt sig syv kilo. Både mor og far er slanke af statur, men det var en fodboldskade, der var årsag til, at August begyndte at tage på.

»Pludselig kunne han ikke løbe rundt og spille fodbold, og sad i stedet foran skærmen. Og så tog han stille og roligt på i vægt, så vi tog fat i egen læge og sundhedsplejerske. August går oppe i Hillerød (på ambulatoriet for overvægtige børn og unge, red.). Men der er ni måneders ventetid på, så i mellemtiden fandt vi selv det her tilbud.

August er superglad for det, og har gået her i 14 måneder,« siger August’ mor Conny Zoega, der også selv er med i legen sammen med sin søn denne lørdag formiddag på Kasperskolen.

Justering af vaner

Som et led i Fit for Kids får familierne tilbudt et hjemmebesøg, hvor familiens kost- og motionsvaner gås igennem.

Hjemme hos August synes de selv, at de levede fornuftigt. Men besøget har alligevel betydet nogle forandringer:

»Vi spiste f.eks. kun hvidt brød, så det har vi skiftet ud. Ligesom de hvide ris og pastaen er skiftet ud med brune ris og fuldkornspasta, og så spiser vi flere grøntsager. Og så er vi, min mand og jeg, begyndt at løbe et par gange om ugen sammen med August. Så det er også blevet en familieaktivitet at være aktive sammen,« siger Conny Zoega, der arbejder som lægesekretær.

Gratis tilbud

Tilbuddet er ganske gratis, og i øjeblikket er der tilmeldt ti børn med forældre. Men der er plads til flere, understreger Mette Villing og Sia Sabroe, der er de to instruktører, der står for dagens træning.

»Med det her tilbud, vil vi gerne gøre børnene klar til at melde sig ind i en sportsforening. Det kan være svært, hvis ikke familien har tradition for det. Derfor er hele familien involveret i det her. Det er supersvært som 10-årig at starte til håndbold, hvis man ikke er ud af en familie, der er dyrker sport. Det betyder, børnene ikke er vant til at bevæge sig, og ikke har kondition og styrke som de andre på håndboldholdet.

Det, vi kan her, er, at gøre dem klar til kunne være med i sportsforeningen. Og så give dem viden om motion og kost, og styrke deres selvværd,« siger Mette Villing, der en af de frivillige, der sikrer, at Fit for Kids også findes i Ballerup.

Der trænes hver onsdag kl- 16-17 i Grantoftehallens kondirum og hver lørdag på Kasperskolen kl. 10.30-12. Om lørdagen er der træning for hele familien, og om onsdagen er det kun børnene.

Læs mere på www.fitforkids.dk. Her kan man finde oplysninger om tilmelding m.m