Ukendt person skaber utryghed ved skole

Arkivfoto

politi »Vi har fået nogle henvendelser fra børn, om en person, der skulle opføre sig på en måde, der er utryg og unormal,« siger pædagogisk leder på Hedegårdskolen, Dan Kjellmann.

Af Ulrich Wolf

I den forgangne uge har flere elever på Hedegårdsskolen fortalt om en ukendt person, der angiveligt skulle holde i en bil og iagttage børnene – og i et tilfælde angiveligt have grebet fat i en piges overarm. Pigen skulle så have vristet sig løs og intet yderligere var sket. Det hersker dog en vis usikkerhed om, hvad der helt præcis er sket.

»Vi har fået nogle henvendelser fra børn, om en person, der skulle opføre sig på en måde, der er utryg og unormal. Vi har sendt en intern meddelelse til forældrene om sagen, men samtidig må vi sige, at vi ikke har set noget konkret. Vi har ikke set eller bemærket personen, så derfor er vi meget opmærksomme på ikke at opskræmme nogen eller gøre mere ud af sagen,« siger pædagogisk leder på Hedegårdskolen, Dan Kjellmann.

Skolen har på baggrund af de historier, der cirkulerer på skolen, sendt en brev til forældrene via skoleintra, hvor de informerer kort om sagen.

»Det er helt normal procedure, at vi oplyser forældrene om det og giver vores anbefalinger og råd om, hvordan børnene skal forholde sig, men jeg vil gerne understrege, at vi ikke har set noget konkret. Så det kan også være en socialt handicappet person, der ganske enkelt ikke ved, hvordan man gebærder sig og det kan være blevet gjort til mere i børnenes fantasi. Men vi har skrevet til forældrene, og så observerer vi, hvad der sker. Men indtil nu har vi altså intet set,« siger Dan Kjellmann.

Hvis børn generelt oplever ’utrygge personer’ så skal de henvende sig til den nærmeste voksne, der virker tryg og tilforladelig eller naturligvis til forældre eller lærere, og spørge ind til det, hvis personen udgiver er sig for at være sendt af forældre eller søskende.

Ifølge Københavns Vestegns Politi er der ikke umiddelbart kommet nogen anmeldelse i sagen.