Ældreklubben har fået deres lokaler tilbage

Klubformand Sonja Hansen er meget glad for, at kommunen har ændret mening og ladet ’Varden’ flytte tilbage i de gamle lokaler igen. Foto: Flemming Schiller

flytning Ældreklubben Varden blev med få dages varsel flyttet af Ballerup Kommune. Nu har kommunen beklaget og givet de ældre deres oprindelige lokaler tilbage igen - i hvert fald indtil sommerferien.

Af Ulrich Wolf

Det vakte stor opstandelse og forargelse, da en gruppe ældre i pensionistklubben Varden i Søpavillonen i Egebjerg, blev ’’smidt ud’’ med få dages varsel af de lokaler, de havde været i 25 år. Årsagen var, at der skulle spares 1000 kroner om måneden på den husleje, som Ballerup Kommune indtil da havde betalt. De ældre blev derefter henvist til et lokale i en ungdomskluben Det Blå Hus, hvor der slet ikke var de samme faciliteter. Endda på et mere ukurant tidspunkt, der slet ikke harmonerede med plejehjemmenes tider.

Men nu har Ballerup Kommune tilsyneladende fortrudt og givet Varden deres oprindelige lokaler tilbage. Til stor glæde for Sonja Hansen, som er formand for klubben og som efter flytningen gik til Ballerup Bladet i frustration over den abrupte flytning.

Har lært noget

»Vi er meget glade for, at det er lykkedes at få vores lokaler igen. Her kan vi lave kaffe og vores medlemmer kan komme hertil. Det er et par uger siden, at vi fik dem igen og ved vores første møde i Vardens tilbagevendte lokaler var vi 20 fremmødte. Da vi var i de andre lokaler dukkede der syv op. Så det viser, hvor meget det betyde for os og vores medlemmer,« siger Sonja Hansen.

Hun fortæller, at hun efter sagen rullede i Ballerup Bladet, blev ringet op af borgmester Jesper Würtzen (A), der beklagede og sagde, at kommunen havde ’dummet sig’ og at ’man havde lært noget’.

Efterfølgende fik hun også besøg af centerchef Eva Borg, som ellers tidligere vurderede, at de nye lokaler i Det Blå Hus var ganske velegnede til ældreklubben.

»Nu har vi fået lokalerne i hvert fald frem til sommerferien og det er vi meget lykkelige for. Hvad der så skal ske ved vi ikke endnu, men vi håber, at hvis vi ikke kan blive, at vi så får et ordentligt sted, som vi kan bruge fremover,« siger Sonja Hansen.

Beslutningen om at flytte Varden tilbage til Søpavillonen glæder også formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Lolan Ottesen (A).

Håndteret forkert

»Beslutningen blev truffet ud fra, at vi som kommune forsøger at minimere udgifter til lokaleleje og det giver sådan set god mening. Men i denne sag er det blevet håndteret helt forkert. De lokaler i Det Blå Hus egnede sig slet ikke til de ældre, det krævede ganske enkelt for meget at gøre det i stand, så det kunne passe til de ældre. Vi skulle have haft de ældre med inde over og med i dialogen. Det gik alt for hurtigt, så derfor er det oplagt, at de kunne få deres oprindelige lokaler igen,« siger Lolan Ottesen.

Hun vil ikke afvise, at Varden kan blive boende efter sommerferien, hvor lejeaften umiddelbart ophører.

»Det er ikke utænkeligt. Det er jo ikke nogen stor husleje. Men vi har også kig på andre lokaler, som kan være egnede. Men nu glæder vi os over at Varden, der betyder meget for de ældre i området, kan mødes igen i gode omgivelser og så finder vi en løsning,« siger Lolan Ottesen.