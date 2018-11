Skovlunde Centret på museum

Herover et billede fra Skovlunde Centrets storhedtid i 70’erne. Foto: Ballerup Museums billedarkiv. Herunder et billede fra nedrivningen i 2018. Foto: Foto: Niels Tanggaard

Historie Ballerup Museum sætter fokus på Skovlunde Center Nord med en miniudstilling samt en julekalender om centrets historie.

Af Mia Thomsen

Inden nedrivningen af Skovlunde Center Nord begyndte, fik Ballerup Museum mulighed for at gå på rov i de forladte lokaler for at sikre sig genstande, som kunne bruges til eftertidens historiefortælling om byens gamle center.

Nu er genstande, fotos og små tekster blevet samlet i et særligt lille udstillingsspot på Ballerup Museum, hvor man frem til 21. december kan dykke ned i Skovlunde Centrets historie og samtidig se fremtidens planer for området.

Det er et led i museets virksomhedsplan i perioden 2018-22 at fokusere på områder, som er under forandring rundt om i kommunen – og her er Skovlunde Center Nord altså første fokusområde.

Den lille udstilling flyttes i det nye år til Skovlunde Kulturhus, hvor museet også planlægger at indsamle erindringer om centret fra borgerne i Skovlunde.

Også på internettet sætter museet fokus på Skovlunde Centret, man kan nemlig i hele december følge museets julekalender på facebook. Fra 1. december og frem til jul bringes et billede fra museets billedarkiv med motiver fra Skovlunde Centret gennem tiden.

Historien i hovedtræk

Museumsleder Mette Jensen har sendt os dette lille skriv om Skovlunde Centrets historie:

Skovlunde voksede, ligesom resten af kommunen, eksplosivt i starten af 1960erne for eksempel blev etageejendommene på Lundebjerggårdsvej opført som en del af Ballerupplan I. Med den voksende befolkning fulgte også behovet for butikker og andre servicefunktioner.

I 1957-58 opførte Boligselskabet Skovlunde Park 13 forretninger omkring et lille torv ved den daværende Torvevej (i dag Bybuen) samt yderligere otte forretninger, som kom til at ligge langs vejen i forlængelse af butikstorvets forretninger.

10 år senere blev Skovlunde Centret med forretningerne omkring Torvestrædet bygget, og i 1978 blev butikscenteret syd for Ballerup Boulevard opført.

Siden 1960erne har Skovlunde Centret været byens nerve. Centret var ved anlæggelsen et af landets første butikscentre. Med tiden løb udviklingen fra det åbne butikscenter, der gennem årene havde fået stadig større konkurrence fra de indendørs storcentre, der skød op som paddehatte i hele Storkøbenhavn.

Efter mange års manglende vedligeholdelse og fornyelse var Skovlunde Centret nedslidt, og en dårlig spiral af butikslukninger, kriminalitet og stigende utryghed gjorde, at centret ikke længere kunne tiltrække kunderne.

I 2014 vandt tegnestuen Vandkunsten arkitektkonkurrencen for fremtidens Skovlunde Bymidte. I 2017/18 startede nedrivningen af den nordlige del af centret.

Man kan læse mere om Skovlunde Centret i bogen ’Skovlunde – før og nu’ af Svend Jørgen Jensen, udgivet af Ballerup Historiske Forening.