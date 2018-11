Første spadestik til et nyt Skovlunde

Så blev det første symbolske spadestik taget til første etape af den nye Skovlunde Bymidte. Borgmester Jesper Würtzen gravede med den skinnende spade mens bestyrelsesformand for entreprenørfirmaet Kjæhr & Trillingsgaard, Kaj Aage Nielsen, så til. Foto: Foto: Flemming Schiller

Byggeri Torsdag blev det første spadestik taget til første etape af det nye Skovlunde Center og bymidte. Efter lang tids forberedelse og nedrivning begynder opbygningen endelig.

Af Ulrich Wolf

Det har været ventet længe. Øjeblikket, hvor man kunne se, at der rent faktisk begynder at ske noget i det, der engang var Skovlunde Center Nord og som nu skal omdannes til en helt ny og spændende bymidte med boliger og butikker.

Torsdag var det så dagen, hvor den skinnende spade blev stukket i jorden og borgmesteren tog det første spadestik.

Dermed markerede man, at der nu endelig er kommet skub i første etape af det store projekt.

Igennem de seneste måneder er rækken af butikker mod Bybuen blev revet ned og ved det store gabende hul i jorden stod en lille klynge mennesker altså denne solbeskinnede formiddag for at sætte projektet i gang.

Færdig til næste jul

Den lille ceremoni begyndte med et par ord fra den jyske entreprenør Kjæhr & Trillingsgaard, der skal gøre det hårde arbejde.

»Vi glæder os til at komme i gang med at bygge og jeg lover, at vi nok skal blive færdige med byggeriet medio december 2019. Det bliver i hvert fald inden juleaften,« sagde Kaj Aage Nielsen, medejer og bestyrelsesformand i Kjæhr & Trillingsgaard.

Dermed er retningen lagt for projektet, der omfatter 4000 kvadratmeter, 39 boliger samt tre nye butikker, der skal placeres der, hvor lokale klenodier som Charlie Burger lå engang.

Efter entreprenørens intro gik borgmester Jesper Würtzen (A) op foran forsamlingen for at sætte ord på begivenheden.

»Det her er noget som jeg har set frem til længe. Det har været en lang proces, men selvom det har set ud til, at der ikke er sket meget, så er der blevet arbejdet hårdt bag kulisserne fra entreprenører, ejere og forvaltning. Nu sker der endelig noget og jeg glæder mig personligt til at foretage mine juleindkøb hernede næste år,« sagde Jesper Würtzen.

Derefter blev det første symbolske spadestik taget og alt er nu klar til at gå i gang.

Dialog er vigtig

Ifølge entreprenøren vil der dog gå lidt tid, inden man kan se gravkøer og bygningsarbejdere i gang i området.

»Nu skal vi sikre området og sørge for, at beboerne kan færdes sikkert i området. Men om en måneds tid, så vil man for alvor kunne se, at vi er i gang. Det vil nok larme indimellem og det kan give nogle gener for naboerne, men jeg håber på en vis forståelse. Det kan ikke undgås, at det larmer når man bygger, men til gengæld bliver det godt senere. Vi tror på dialog, så hvis der er noget, som naboerne ønsker at vende med os, så kom til os. Vi mener, at dialog og samarbejde mellem naboerne og entreprenøren er det bedste i byggeprojekter,« sagde Kaj Aage Nielsen.

Derefter var der kransekage og et lille glas bobler til de fremmødte, mens der også var plads til en mere uformel snak mellem de fremmødte interessenter og almindelige borgere, der også var mødt frem.

Spændte lokale

En af dem som var mødt frem, var tidligere formand for centerforeningen, Lizette C. Byrdal. Hun var både vemodig og spændt.

»Det er lidt mærkeligt at se min gamle butik forsvinde. Men samtidig er det dejligt at se, at der nu sker noget. Det har været en lang vej hertil, så det er godt at se, at der nu er udvikling,« siger Lizette Byrdal, som stadig har sit kontor i en midlertidig barak på p-pladsen ved Bybuen og som vil rykke ind, når det nye byggeri står klar.

En anden, som fulgte dagen med interesse var formanden for Skovlunde Lokalråd, Jens Minnet.

» Det er en rigtig dejlig dag. Det er det,som vi har arbejdet for i 15 år og som vi har ventet på. Nu ser det ud til, at vi får et samlet projekt, en helhed, der skal give en spændende og ny bymidte til Skovlunde. Det bliver forhåbentlig både spændende arkitektonisk og samtidig et sted der vil samle folk og skabe liv til byen,« siger Jens Minnet.

Nu er første etape af det store Skovlunde-projekt altså for alvor i gang, men selvom der snart bliver gravet og bygget, så er der stadig enkelte butikker i resten af Skovlunde Centret, som stadig holder åbent, mens det store byggeri står på ved siden af.