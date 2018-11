Det var rigtig (u)hyggeligt på Lundehaven

Det er Rose Andersen (tv), der har gjort halloween til noget helt særligt på plejecentret Lundehaven. Foto: Flemming Schiller

halloween De gør ekstra meget ud af halloween på plejecentret Lundehaven i Skovlunde, der var blevet gennemført uhyggelig.

Af Ulrich Wolf

Spøgelser, kæmpe-edderkopper og uhyggelige monstre over det hele. Sådan så der ud på plejecentret Lundehaven i Skovlunde i den forgangne uge, hvor beboere og medarbejdere havde omdannet stedet til et skræmmende halloween-palads fyldt med uhygge.

Det er en tradition, der begyndte for en del år siden og igennem årene er den blot vokset. Ideen kommer fra Rose Andersen, som er aktivitetsmedarbejder på Lundehaven og som slet ikke kan få nok af uhygge.

Foto: Flemming Schiller

Sjovt og hyggeligt

»Jeg elsker halloween og jeg har tidligere haft tøjbutikker i København, hvor jeg også gjorde meget ud af udsmykningen. Siden kom jeg hertil og da halloween begyndte at blive populært, startede jeg traditionen her på Lundehaven. Vi har også fået beboerne med på traditionen og de synes det er både sjovt og hyggeligt at være med. Vi samles og laver udsmykning og det er en god oplevelse for alle,« siger Rose Andersen, som lover at der bliver endnu mere halloween næste år.

»Næste år, så bruger vi også haven,« siger hun.

Udover beboere og personale, så kommer der også en del institutioner og nysgerrige naboer forbi for at se på den gennemførte udsmykning, hvilket blot giver endnu mere hygge og samvær og i den grad kan anspore alle på Lundehaven til at gøre endnu mere ud af den tilbagevendende tradition.

Se fotogalleri: Billeder fra halloween på Lundehaven