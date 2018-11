Ekstra penge til nyt gadelys

Gadelamperne over hele kommunen er ved at blive skiftet ud til ny og mere energibesparende modeller. Det er et projekt til mange millioner, men som til gengæld kan spare meget i strøm og vedligehold. Foto: Arkivfoto

belysning Det bliver lidt dyrere at udskifte al gadebelysningen i Ballerup Kommune. Derfor har politikerne bevilget ekstra penge til projektet.

Af Ulrich Wolf

Ballerup Kommune er for tiden i gang med at udskifte gadebelysningen over hele kommunen. Det er et projekt der koster 64,5 millioner kroner og som er ved at være afsluttet.

Men i forbindelse med udskiftningen i Skovlunde er der opstået problemer med flytning af nogle stenmure og beplantning, der kræver ekstra arbejde og dermed også ekstra udgifter. Derfor har politikerne bevilget 1,4 millioner kroner ekstra til færdiggørelsen af arbejdet.

Ekstrabevillingen er på omkring to procent af den samlede sum på projektet og selvom budgetoverskridelser normalt er noget, der får især Venstre op af stolen, så var det en noget mere forsonlig V-gruppeformand, Kåre Harder Olesen, som nikkede til ekstrabevillingen.

»Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi ikke er vilde med de her budgetoverskridelser, men i det her tilfælde er vi på en budgetoverskridelse på to procent af et så stort beløb. Det må siges at være indenfor skiven. Så jeg må i dette tilfælde rose administrationen for at have regnet projektet rigtig fornuftigt ud, så vi ellers ikke har fået nogen overraskelser,« siger Kåre Harder Olesen.

En gammel fejl

Også borgmester Jesper Würtzen (A) kunne godt leve med den relativt lille overskridelse.

»Det er blandt andet flytning af noget beplantning og andre ting, som er placeret uhensigtsmæssigt fra gamle dage. Det er næppe noget, vi kan klandres for nu. Samtidig må vi huske, at det er et stort projekt, der forskønner kommunen og sparer rigtig mange penge i strøm og drift og samtidig får vi lagt fibernet ned i samme moment. Dermed får vi også bedre IT i kommunen. Så vi kan godt leve med den ekstrabevilling,« siger Jesper Würtzen.

Projektet begyndte i 2015, hvor Ballerup købte vejbelysningen fra det daværende DONG. Formålet var netop at generere besparelser på vedligehold og drift samt strømforbruget. Kommunen overtog i alt 9600 lyspunkter og der er nu moderniseret 2/3 og efter moderniseringen er antallet af lyspunkter reduceret til 9100. Samtidig er udgifterne allerede nu reduceret med 2,3 millioner kroner, men den samlede besparelse vil man kunne se løbende efterhånden som projektet skrider frem.

Med den nye ekstrabevilling vil prisen for hele projektet løbe op i 65,9 millioner kroner.