Robotter på skoleskemaet

Eleverne havde en fest med de små robotter, som de skulle programmere til at køre gennem den lille bane - og begejstringen var stor, når det lykkedes. Foto: Foto: KMD

Kodning Elever fra Baltorpskolen lærte at programmere små robotter hos KMD i Ballerup.

Af Mia Thomsen

En gruppe 3. klasseelever fra Baltorpskolen havde en sjov skoledag hos it-virksomheden KMD i Ballerup, der onsdag den 31. oktober havde inviteret børnene til ’KUBO coding class’. Her lærte de at programmere selvkørende robotter ved hjælp af instrukser fra små brikker.

Både KMD, som afholdt arrangementet, og KUBO, der udvikler robotter og læringsmateriale, var imponerede over elevernes indsats og deres positive engagement.

»Det er en stor fornøjelse at se elevernes begejstring for robotterne. Både piger og drenge går til kodningsarbejdet med en umiddelbarhed og entusiasme,« siger Peter Albrechtsen, der er værtschef hos KMD i Ballerup og fortsætter:

»Der er ingen tvivl om, at det i fremtiden bliver lige så vigtigt at kunne programmere som at kunne regne eller skrive.

Derfor mener KMD, at vi som landets største it-virksomhed bør tage medansvar for at inspirere børn til at se de kreative muligheder, der kan være i programmering.«

Peter Albrechtsen vurderer, at eleverne får en stor fordel, hvis de på et tidligt tidspunkt får smag for programmering, og at det også ud fra en samfundsmæssig betragtning er vigtigt at øge kendskabet til digitale teknologier, da dette er en grundlaget for fremtidig vækst og udvikling.

Udover arrangementet i Ballerup afholder KMD også en række KUBO-coding class-arrangementer rundt om i landets største byer.