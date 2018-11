Hædret for tusindvis af skønne streger

Kjeld Johansen har tegnet Ballerup Historiske Forenings blad Byhornet siden 1972, hvor første nummer udkom. Illustration/foto: Erling Lykke Jeppesen Foto: privatfoto

Kunstner Ballerup Historiske Forening har kåret kunstner Kjeld Johansen til æresmedlem for hans store engagement og mange fine tegninger og malerier.

Af Mia Thomsen

I sidste uge blev kunstneren Kjeld Johansen kåret til æresmedlem af Ballerup Historiske Forening. Kjeld Johansen har, siden det første nummer af Ballerup Historiske Forenings blad Byhornet udkom i 1972, tegnet til bladet.

»Vi ønsker at hædre Kjeld Johansen for hans store engagement som frivillig på Ballerup Museum og som aktivt medlem af vor forening. Kjeld Johansen har i hele Ballerup Kommune fundet skønne motiver, og han har med sine kunstneriske evner skænket alle en indsigt i kommunens smukke natur, kultur og egnens historiske fortællinger med sine tegninger, akvareller og malerier. Herigennem har han også bevaret scenerier, som ikke er mere – men Kjeld Johansen hjælper os med at huske dem via hans mange dejlige lokale tegninger,« lyder begrundelsen fra bestyrelsen i Ballerup Historiske Forening, der slutter med:

»Vi takker kunstneren for hans generøsitet, når han tillader foreningen at bruge hans mange værker i vort foreningsblad Byhornet.«

Ud over tegningerne i Byhornet har Kjeld Johansen også flere gange illustreret bøger, der er udgivet af Ballerup Historiske Forening til salg i Museumsbutikken. Ligesom han i årevis har haft populære tegnehold og har undervist voksne og børn i at udtrykke sig med pensel og farver både ved høstmarkeder, julemarkeder og andre festlige lejligheder i Pederstrup