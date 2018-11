Bedre for busserne

Debat Kære hr. Strøm. Du har da bestemt ret i at fru Tiedemann ikke kunne forudse, hvor meget ravage togbusserne ville lave på Malmparken imens S-togskinnerne blev udskiftet. Det gav rigtig mange udfordringer. Gudskelov er det cirkus nu overstået og hverdagen er vendt tilbage.

Af Hella Hardø Tiedemann (A), Formand for Teknik- og Miljøudvalget

Jeg kan fortælle dig, at trafikken glider fint. På nogle tidspunkter er den trafik som dannede kø ved rødt lys længere fremme ved lysreguleringen, flyttet bag bussen når bussen tager passagerer på og sætter passagerer af. Køen er ikke blevet længere, heller ikke tidsmæssigt.

Det rigtig glædelige er, at vi har forbedret bussernes fremkommelighed. Det var jo hensigten med øvelsen, som faktisk også er medfinansieret af Movia.

Vi mangler dog lige at få det sidste på plads blandt andet med permanente steler, det etableres inden længe.

Jeg mener bestemt ikke, at forholdene for cyklister er blevet ringere på Hold-an Vej, det er ikke noget jeg hører om.

Til gengæld er det blevet mere sikkert og trygt at færdes på stien langs med Hold-an Vej for de blødeste trafikanter.