En stor tak fra Varden

Debat Nu kan vi igen samles i Søpavillonen hver torsdag. Vi har fået lokalerne tilbage - og heldigvis til den gamle tid, nemlig klokken 13-16 hver torsdag.

Af Ida Skovgaard, Egebjerghaven 5, Ballerup

Det var ikke ret mange, der havde lyst eller mulighed for at komme i fritidshjemmet klokken 11-14. Det var et trist lokale, så det er dejligt, at Varden nu kan samles i de lyse lokaler igen. Her kan vi lave kaffe, og vi har et skab til vores materialer blandt andet sanghæfter.

Vi har lige haft bankospil og næste gang kommer Egen Stemning og spiller for os.

Der er plads til flere, så hvis du er pensionist eller efterlønsmodtager kan du bare komme. Der er gratis adgang og ingen pligt til at komme hver gang.

Behøver jeg tilføje, at vi hygger os?